Νικολογιάννης: «Να πάρει παράδειγμα ο Παναθηναϊκός από Βοϊβοντίνα και Χέρενφεν»

Για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς με τον Άγιαξ, τις σκέψεις του Ντιέγκο Αλόνσο και το παράδειγμα των πρόσφατων αντιπάλων του Αίαντα μίλησε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Ο Αλόνσο έχει δουλέψει πολύ με τους παίκτες, έχει αναλύσει το πρώτο μέρος, έχει μείνει ικανοποιημένος από ορισμένα πράγματα, προβληματισμένος από κάποια άλλα, όπως από την κυκλοφορία στο πρώτο 25λεπτο» σχολίασε ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» και πρόσθεσε:

«Ο Παναθηναϊκός πρέπει να σκοράρει και να το κάνει πρώτος. Αν δεχθεί πρώτος γκολ θα είναι πολύ δύσκολο. Θα περάσει το άγχος στην πλευρά του Άγιαξ αν σκοράρει πρώτος.

Η αλήθεια είναι πως η ολλανδική ομάδα έχει… άστρο με τις ευκαιρίες που έχει δεχθεί από Βοϊβοντίνα, Χέρενφεν και Παναθηναϊκό στα πρόσφατα παιχνίδια».

Για το κομμάτι της 11άδας και την τακτική του Αλόνσο, ο Τάσος Νικολογιάννης μετέφερε πως: «Η μοναδική αλλαγή είναι ο Ιωαννίδης αντί του Γερεμέγεφ. Όλοι οι υπόλοιποι ίδιοι. Δεν αποκλείω να δοκιμάσει και κάτι άλλο ο κόουτς, όπως π.χ. ο Μαξίμοβιτς αντί του Τσέριν.

Θα μπει με νοοτροπία να ανεβάσει τις γραμμές, να πιέσει και να σπάσει το build-up. Η Χέρενφεν το κατάφερε την Κυριακή στο πρώτο ημίχρονο».

Ο Ντιέγκο Αλόνσο θα πάρει όλους τους ποδοσφαιριστές του (και τους διαθέσιμους και τους μη διαθέσιμους) ώστε να τους έχει για την προπόνηση της Παρασκευής ενόψει του ματς με τον Αστέρα Τρίπολης.

