ΟΦΗ: Ανακοίνωσε τον Κέβιν Λιούις για 1,5 χρόνο

Στον ΟΦΗ και επίσημα ο Κέβιν Λιούις. Οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ουρουγουανού αριστερού μπακ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Kevin Lewis, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους με την ομάδα μας.

Ο 26χρονος αμυντικός, γεννημένος στις 8 Ιανουαρίου 1999 στην Ουρουγουάη, «ανδρώθηκε» ποδοσφαιρικά στην 52 φορές πρωταθλήτρια Ουρουγουάης, CA Penarol, με την οποία συμμετείχε στο Copa Libertadores τη σεζόν 2019-20.

Τελευταίος ποδοσφαιρικός σταθμός της καριέρας του ήταν η Danubio, με την οποία κατέγραψε 13 συμμετοχές στο Copa Sudamericana, έχοντας φορέσει τη φανέλα της σε συνολικά 66 αναμετρήσεις.

Επίσης, έχει αγωνιστεί στις Sud America (19 συμμετοχές) και Albion FC (14 συμμετοχές).

Kevin, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!

