Ο Παναθηναϊκός αποχαιρετά σήμερα τον θρυλικό Μίμη Δομάζο, καθώς η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ ακολούθησε η κηδεία του «Στρατηγού».

Μάλιστα, η «πράσινη» ΚΑΕ αποφάσισε να του πει ένα τελευταίο «αντίο» μέσα από ένα σύντομο ποστάρισμα και δύο φωτογραφίες στα social media. «Καλό ταξίδι Στρατηγέ», αναφέρει συγκεκριμένα το λιτό αλλά περιεκτικό μήνυμα, ενώ στη μία από τις δύο φωτογραφίες σημειώνεται: «11 αυτοί, 11 εμείς, αλλά ο Στρατηγός ένας».

