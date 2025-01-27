Λογαριασμός
Αποχαιρέτησε τον Δομάζο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Καλό ταξίδι Στρατηγέ»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε με ένα σύντομο μήνυμα και δύο φωτογραφίες τον Μίμη Δομάζο, λίγη ώρα αφού έγινε το λαϊκό προσκύνημα αλλά και η κηδεία του «Στρατηγού»

Μίμης Δομάζος

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρετά σήμερα τον θρυλικό Μίμη Δομάζο, καθώς η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ ακολούθησε η κηδεία του «Στρατηγού».

Μάλιστα, η «πράσινη» ΚΑΕ αποφάσισε να του πει ένα τελευταίο «αντίο» μέσα από ένα σύντομο ποστάρισμα και δύο φωτογραφίες στα social media. «Καλό ταξίδι Στρατηγέ», αναφέρει συγκεκριμένα το λιτό αλλά περιεκτικό μήνυμα, ενώ στη μία από τις δύο φωτογραφίες σημειώνεται: «11 αυτοί, 11 εμείς, αλλά ο Στρατηγός ένας».

Πηγή: sport-fm.gr

