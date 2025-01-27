Μέρα επισημοποίησης προσθήκης παικτών στο ρόστερ για τον Ολυμπιακό. Η αρχή έγινε με τη μεγάλη επιστροφή του Όρτα, έπειτα με τον Μπετανκόρ που ήταν γνωστό από καιρό, ενώ, ήρθε και τρίτο «χτύπημα» με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Ο Νιγηριανός αριστερός μπακ μετακινείται στο ελληνικό πρωτάθλημα από την Μποαβίστα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ από τη Νιγηρία, Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Γεννημένος στις 3 Απριλίου 1999, στο Owerri της πατρίδας του, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής προέρχεται από την πορτογαλική Boavista, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε 77 συμμετοχές, σημείωσε πέντε γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Εφέτος έχει αγωνιστεί σε 18 παιχνίδια, με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ.

Στο παρελθόν ο διεθνής αμυντικός αγωνίστηκε σε Feirense (31 συμμετοχές) και Vila Real, ενώ αποτελεί ενεργό μέλος της εθνικής Νιγηρίας, έχοντας έχει χριστεί 11 φορές διεθνής.

Μπρούνο, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό.

