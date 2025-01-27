«Έπεσε» η ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Το μεγάλο αφεντικό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ενημερώθηκε πως το διοικητικό δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτησή του για αναστολή εκτέλεσης των πειθαρχικών ποινών.

Ως αποτέλεσμα θα μπορεί να παραβρεθεί ξανά στα παρκέ, στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Η τιμωρία του - με ισχύ από τον Ιούνιο του 2024 - αφορούσε 11 μήνες απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα, για όσα σχολίαζε σε stories στα social media.

Πλέον, το κομμάτι που δεν έχει εκτελεστεί, αναστέλλεται, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μπορεί να δώσει το «παρών» και στο προσεχές Final – 8 στην Κρήτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε επίπεδο Euroleague, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» έχει ήδη δικαιωθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και έχει επιστρέψει στα γήπεδα.

