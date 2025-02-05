Οδεύει προς Μούρθια ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με τον προπονητή των «πράσινων», Εργκίν Αταμάν, να αποκαλύπτει ότι ο 27χρονος σέντερ αποχωρεί, σε δηλώσεις που έκανε ενόψει της αναμέτρησης με την Εφές (6/2, 21:15).

Πλέον, ο Αντετοκούνμπο ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι η Μούρθια, ισπανική ομάδα με προπονητή τον Σίτο Αλόνσο, η οποία βρίσκεται στη 10η θέση της Liga Endesa με ρεκόρ 9-10, έχοντας παράλληλα προκριθεί στη φάση των «16» του Basketball Champions League.

O 27χρονος σέντερ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν έχει αγωνιστεί σε τέσσερα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, μετρώντας 2,5 πόντους και 0,8 ριμπάουντ σε 6'55" συμμετοχής, ενώ στην Stoiximan GBL έχει 2,7 πόντους και 2,4 ριμπάουντ ανά 8'56" συμμετοχής στα 7 παιχνίδια στα οποία έχει πατήσει παρκέ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.