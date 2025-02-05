Στο «χρυσό» γκολ του Μουζακίτη στάθηκε στις δηλώσεις του μετά τη νίκη-πρόκριση επί του Παναθηναϊκού ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πιο αναλυτικά δήλωσε:

«Ήταν τα τελευταία λεπτά του αγώνα που θα μπορούσαν να συμβούν τα πάντα στο παιχνίδι, χάσαμε το πέναλτι, θα μπορούσε να λήξει εκεί το παιχνίδι, στην επόμενη φάση ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει το ματς κι εκεί που όλοι πιστεύαμε ότι θα πάμε παράταση ήρθε ο «μικρούλης» και έβαλε το γκολ. Μας έδωσε την πρόκριση και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.

Ήταν ένα πολύ ωραίο χτύπημα, από πολύ καλή θέση, στην πολύ καλή θέση όμως, βρίσκονται οι έξυπνοι παίκτες. Το χτύπησε έτσι όπως έπρεπε και ήρθε το γκολ.

Βλέπουμε αυτά που κάνει ο Μουζακίτης, εδώ και πολύ καιρό, όλοι ξέραμε ότι θα γίνει ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τώρα έχει αρχίσει και βάζει και γκολ. Είναι ένα ταπεινό παιδί, ελπίζω να παραμείνει έτσι και να δουλέψει και να είναι τόσο αποτελεσματικός όσο είναι τώρα.

Το συζητήσαμε με τους βοηθούς μου ότι δεν είχαμε κερδίσει τον Παναθηναικό. Είχαμε δύο ισοπαλίες αλλά όχι νίκη. Το θέλαμε και ευτυχώς ήρθε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.