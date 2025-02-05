Νέα «βόμβα» στο ΝΒΑ: Συμπαίκτης του Γιάννη ο Κάιλ Κούζμα

Δεν… έσκασε όπως εκείνη του Λούκα Ντόντσιτς με τον Άντονι Ντέιβις, αλλά και αυτή λογίζεται ως «βόμβα». Η νέα ανταλλαγή, που έρχεται να ταράξει τα νερά στο ΝΒΑ, και «παίζει» τις τελευταίες ώρες, παίρνει σάρκα και οστά, με τον Κρις Μίντλετον να φεύγει από το Μιλγουόκι και τους Μπακς για την Ουάσιγκτον και τους Ουίζαρντς και τον Κάιλ Κούζμα να κάνει το ανάποδο δρομολόγιο και να γίνεται, φυσικά, συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! Ο Μίντλετον φεύγει από τα «ελάφια» μετά από 12 χρόνια, καθώς εντάχθηκε στην ομάδα το 2013, όπως και ο Greek Freak.

Η είδηση κυκλοφόρησε αργά το βράδυ της Τρίτης (04/02), με τους Ντέιβιντ Άλντριτζ και Τζος Ρόμπινς να αποκαλύπτουν νωρίτερα σήμερα (05/02) στο Athletic ότι αναζητείται η «χρυσή τομή» και τον Σαμς Σαράνια του ESPN να τονίζει πριν από λίγο ότι το deal προχωράει, προσθέτοντας, ωστόσο, πως τον Κρις Μίντλετον θα ακολουθήσει και ο Έι Τζέι Τζόνσον, ενώ τον Κούμα ο Πάτρικ Μπάλντουιν! Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, πως για να δεχθούν οι «Μάγοι» να δώσουν τον Κούζμα ζήτησαν και τουλάχιστον 1 ή 2 μελλοντικά picks.

Οι Μπακς, πλέον, μία πολύ δυνατή τριάδα με Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ντέιμιαν Λίλαρντ και Κάιλ Κούζμα, με τον τελευταίο να έχει φέτος 15.2 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ κατά μέσο όρο, με τη φανέλα των Γουίζαρντς. Από την άλλη ο Μίντλετον με την φανέλα των Μπακς έχει τη φετινή σεζόν 12.6 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.