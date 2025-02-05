Ο τρομερός πιτσιρικάς σκόραρε με ασύλληπτο σουτ στο 90+4’ και χάρισε τους «ερυθρόλευκους» τη νίκη, 1-0, ενάντια στον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περνά στους «4» του θεσμού, όπου περιμένει η ΑΕΚ.

Ο Ελ Κααμπί είχε χάσει πέναλτι λίγα λεπτά νωρίτερα, σε ένα πραγματικό ντέρμπι με εξαιρετικό ρυθμό, που σήμανε και το τέλος του αήττητου σερί του «τρυφιλλιού» ενάντια στον αιώνιο αντίπαλο.

Από ένα πρόβλημα για κάθε ομάδα, καθώ Ρέτσος και Πελίστρι αποχώρησαν με αναγκαστική αλλαγή.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Πασχαλάκη στο τέρμα και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγκα στην άμυνα.

Μουζακίτης και Έσε αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, με Τσικίνιο, Όρτα και Μαρτίνς και Ελ Κααμπί.

Από την άλλη, ο Ρούι Βιτόρια πορεύτηκε με 4-3-3, έχοντας κάτω από τα δοκάρι τον Λοντίγκιν και τους Βαγιαννίδη, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς στην άμυνα.

Τριάδα στα χαφ έπαιξαν οι Τσέριν, Μαξίμοβιτς και Ουναΐ, ενώ Τετέ και Πελίστρι πλαισίωσαν τον Ιωαννίδη στην επίθεση.

Το ματς

Η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 10’, με τον Τσικίνιο να πιάνει το σουτ μέσα από την περιοχή αλλά να στέλνει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά της εστίας.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα προς τα δίχτυα μετά από εκτέλεση κόρνερ, με τον Βαγιαννίδη να κάνει εξαιρετική κούρσα από τα δεξιά στο 18’ αλλά να αποτυγχάνει να τροφοδοτήσει συμπαίκτη.

Στο 36’, μία ασυνεννοησία στην «ερυθρόλευκη» άμυνα επέτρεψε στον Ουναΐ να απειλήσει, ωστόσο το μακρινό σουτ που επιχείρησε σε κενή εστία ήταν άστοχο.

Ένα σουτ του Έσε έξω από την περιοχή στο 40’ δεν προβλημάτισε τον Λοντίγκιν, με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται δίχως σκορ.

Οι δύο ομάδες μπήκαν ορεξάτες στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Πελίστρι να βγαίνει τετ α τετ στο 52ο λεπτό αλλά να μπερδεύεται μετά την επέμβαση των Ροντινέι και Πασχαλάκη και να μην τελειώνει τη φάση.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Λοντίγκιν σταμάτησε το συρτό σουτ του Όρτα, με τον Ελ Κααμπί να σκοράρει από κοντά αλλά να είναι σε θέση οφσάιντ.

Ο γκολκίπερ των «πρασίνων» απέκρουσε την προσπάθεια του Μπιανκόν μετά από φάουλ στο 73’, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Ίνγκασον έκανε σωτήριο τάκλιν στον Μαρτίνς, που είχε βγει τετ α τετ.

Το ματς όδευε για την παράταση, ωστόσο στο 88’ σε μία ανύποπτη φάση, ο Ολυμπιακός πήρε πέναλτι όταν ο Βαγιαννίδης βρήκε τον Μπιανκόν στην προσπάθεια να απομακρύνει την μπάλα, με τον Ελ Κααμπί να στήνει την μπάλα στη λευκή βούλα αλλά να βρίσκει δοκάρι.

Ακολούθως, ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να... τεζάρει τους γηπεδούχους, όταν ο Τζούριτσιτς έκανε τρομερή προσπάθεια από τα δεξιά και πάτησε περιοχή, ωστόσο έστειλε την μπάλα άουτ.

Κι ενώ φαινόταν πλέον πως το έξτρα ημίωρο είναι δεδομένο, ήρθε μία σπάνιας ομορφιά έμπνευση του Μουζακίτη στο 90+4’, να αφήσει άγαλμα τον Λοντίγκιν και να στείλει στα ημιτελικά τους γηπεδούχους.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος (46’ Μπιανκόν), Κάρμο, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Τσικίνιο (72’ Βέλντε), Όρτα (54’ Κωστούλας), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί

Στον πάγκο: Αναγνωστόπουλος, Πιρόλα, Γκαρθία, Γιάρεμτσουκ, Κοστίνια, Πάλμα

Παναθηναϊκός (Ρ. Βιτόρια): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μαξίμοβιτς (64’ Σιώπης), Ουναΐ (75’ Μπακασέτας), Τετέ (85’ Μαντσίνι), Πελίστρι (64’ Πελίστρι), Ιωαννίδης (75’ Σφιντέρσκι)

Στον πάγκο: Ντραγκόφσκι, Φικάι, Κώτσιρας, Μαντσίνι, Νταμπίζας

Διαιτητής: Μουνουέρα

Βοηθοί: Σεβίγια, Μαρτίνεθ

4ος: Φωτιάς

VAR: Θέσαρ, Παπαδόπουλος

