ΟΑΚΑ: Χωρίς προβλήματα η άφιξη Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Φυσικά με ισχυρή συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων αφίχθησαν στο ΟΑΚΑ, το απόγευμα της Κυριακής, περίπου μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι, οι αποστολές Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων».

Τα πούλμαν των ομάδων έφτασαν στο γήπεδο δίχως προβλήματα και κατευθύνθηκαν στα σημεία όπου ήταν προγραμματισμένο και σχεδιασμένο για την είσοδο των μελών των συλλόγων και των παικτών στ' αποδυτήρια.

