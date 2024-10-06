Αποστολάκης: Υπερέχει τακτικά ο ΟΣΦΠ, καλύτερος σε μεγάλα ματς ο ΠΑΟ

Ντέρμπι στο οποίο δεν χωρούν προγνωστικά χαρακτήρισε το αποψινό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ο Στράτος Αποστολάκης μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Δεν υπάρχει φαβορί σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Όλοι οι παίκτες προσπαθούν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο για αυτά τα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή την περίοδο, ωστόσο ο Παναθηναϊκός στα μεγάλα παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε αυτό με την ΑΕΚ, παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο», ανέφερε.

«Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ακόμη ξεκάθαρη ταυτότητα, αλλά μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι με την κλάση κάποιων παικτών ή μια στημένη φάση. Χρειάζεται όμως να έχει ορθολογική ανάπτυξη, γιατί βλέπουμε τον Ιωαννίδη να αναλώνεται μακριά από την περιοχή. Το παιχνίδι θα κριθεί από το πόσο θα είναι κοντά οι γραμμές και σε τι μέρα θα είναι οι Τετέ, Πελίστρι και Ιωαννίδης. Έχει το καλύτερο υλικό των τελευταίων ετών, αλλά ακόμη δεν βγάζει αυτοματισμούς και στηρίζεται περισσότερο στο ταλέντο των νέων παικτών», πρόσθεσε.

«Ο Ολυμπιακός λόγω Μεντιλίμπαρ υπερέχει στο κομμάτι της ανάπτυξης και της τακτικής, αν είχε καλύτερους εξτρέμ θα ήταν ομάδα για μεγάλα πράγματα. Ο Ροντινέι που είναι μπακ χρησιμοποιείται ως εξτρέμ και είναι καλύτερος από τους έξω δεξιά του Ολυμπιακού, κάτι που απαξιώνει τον σχεδιασμό που έγινε. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε κάποια παιχνίδια, αλλά όχι συνέχεια. Είναι όμως μια ομάδα με ταυτότητα και στόχευση, χάρη στη δουλειά του προπονητή της».

