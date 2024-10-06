Αποθέωση στον Ρέντη για αποστολή Ολυμπιακού πριν το ΟΑΚΑ

Λογαριασμός
Αποθέωση στον Ρέντη για την αποστολή του Ολυμπιακού πριν το ΟΑΚΑ

Οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στον Ρέντη και αποθέωσαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του, ζητώντας το «διπλό» στο ΟΑΚΑ, στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.  

Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλησε να τονώσει τα μέλη της αποστολής των «ερυθρόλευκων» κατά την αναχώρηση από το Ρέντη για το ΟΑΚΑ, όπου στις 20:30 θα γίνει η σέντρα στο μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων».

Λίγο προτού τεθούν αντιμέτωποι με τον Παναθηναϊκό, οι παίκτες του Ολυμπιακού αποθεώθηκαν και φυσικά άκουσαν τον κόσμο να ζητά το «διπλό» στην έδρα των «πράσινων».

