Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ανακοίνωση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), σχετικά με τη διαρροή που παρατηρήθηκε από την οροφή του κλειστού κολυμβητηρίου, μετά την ολιγόλεπτη, αλλά έντονη βροχόπτωση της Παρασκευής (24/4).

Στην ανακοίνωση ξεκαθαρίζεται ότι δεν τέθηκε σε κίνδυνο η λειτουργία της εγκατάστασης, ενώ επισημαίνεται ότι το έργο στεγανοποίησης της οροφής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναλυτικά:

«Σχετικά με πρόσφατες αναρτήσεις περί "πλημμύρας" στο Κλειστό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, η Διοίκηση διευκρινίζει ότι η έντονη βροχόπτωση της Παρασκευής 24/4 προκάλεσε περιορισμένη διαρροή από την οροφή, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργία της εγκατάστασης.

Το προσωπικό αντέδρασε άμεσα, ενημερώνοντας τους συλλόγους και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η εσωτερική κολυμβητική δεξαμενή συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της, ενώ τα εξωτερικά προγράμματα ακυρώθηκαν για λόγους ασφαλείας, λόγω της κακοκαιρίας και των κεραυνών.

Το έργο στεγανοποίησης της οροφής, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, σε συνάρτηση με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των σωματείων και εθνικών ομάδων.

Ζητούμε την κατανόηση των χρηστών και διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Σας ευχαριστούμε».

