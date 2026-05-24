Διμοιρία των ΜΑΤ στην κερκίδα ανάμεσα σε φίλους του Ολυμπιακού στο Telekom Center

Σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί στον ημιτελικό, διμοιρία των ΜΑΤ πήρε θέση εντός του Telekom Center στην κερκίδα, ανάμεσα σε φίλους του Ολυμπιακού

ΟΑΚΑ

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια για τον μεγάλο τελικό της Euroleague και αυτό καθίσταται σαφές με κάθε τρόπο από τους διοργανωτές, τις δυνάμεις της αστυνομίας και τους security.

Μάλιστα, διμοιρία των ΜΑΤ πήρε θέση στην κερκίδα ανάμεσα σε φίλους του Ολυμπιακού, περίπου μιάμιση ώρα πριν από το πρώτο τζάμπολ του μεγάλου τελικού. Κι αυτό είναι κάτι που δεν είχε συμβεί στον ημιτελικό της Παρασκευής.

Περισσότερο για προληπτικούς λόγους συνέβη αυτό, αν και εθεάθη οπαδός των «ερυθρόλευκων» να οδηγείται προς την έξοδο με χειροπέδες.

Πηγή: sport-fm.gr

