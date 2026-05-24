Euroleague: Ένταση και κυνηγητό έξω από το Telekom Center πριν τον τελικό

Σοβαρή ένταση σημειώθηκε έξω από το ΟΑΚΑ λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε καταδίωξη οπαδών του Ολυμπιακού γύρω από τις εισόδους του Telekom Center.

Το περιστατικό ξέσπασε όταν συγκεντρωμένος κόσμος προσπάθησε να κινηθεί προς μία από τις θύρες, με αρκετούς να φέρονται να επιχειρούν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Η προσπάθεια μαζικής εισόδου προκάλεσε άμεση αντίδραση των ΜΑΤ, που κινήθηκαν γρήγορα για να διαλύσουν το πλήθος και να απομακρύνουν τους οπαδούς από το σημείο.



Η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη για αρκετά λεπτά, με κυνηγητό στους διαδρόμους γύρω από το κλειστό και έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.



Επίσης, σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν έξι συλλήψεις για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών και μία ακόμη για καπνογόνο, στο πλαίσιο των προελέγχων γύρω από το γήπεδο.



Την ίδια ώρα, κατά πληροφορίες, έχουν γίνει και συλλήψεις σεκιούριτι που φέρονται να περνούσαν κόσμο χωρίς εισιτήριο

