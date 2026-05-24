OAKA: 9 συλλήψεις και 7 προσαγωγές στους ελέγχους για τον τελικό του Final Four

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε εννέα συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τους ελέγχους ασφαλείας στις εισόδους του ΟΑΚΑ για τον τελικό του EuroLeague Final Four Athens 2026.

Οι συλλήψεις αφορούν επτά παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μία κατοχή καπνογόνου και μία για αντίσταση κατά των Αρχών.

Συνολικά επτά φίλαθλοι του Ολυμπιακού προσήχθησαν επειδή προσπάθησαν να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήρια.

Σε εννέα συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές δυνάμεις στο πλαίσιο των αυστηρών ελέγχων ασφαλείας που πραγματοποιούνται στις εισόδους του ΟΑΚΑ για τον τελικό του EuroLeague Final Four Athens 2026.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι επτά από τις συλλήψεις αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μία αφορά κατοχή καπνογόνου και μία ακόμη αντίσταση κατά των Αρχών.

Παράλληλα, προσήχθησαν επτά φίλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς επιχείρησαν να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήρια.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας ή παράκαμψης των διαδικασιών ελέγχου.

Πηγή: skai.gr

