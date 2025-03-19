Χωρίς τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα.

Στο πλαίσιο της media day των «ερυθρόλευκων», ο Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτήρισε σχεδόν βέβαιη την απουσία του Αμερικανού γκαρντ από το ματς με της Πέμπτης στο ΣΕΦ.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ενδέχεται να λείψει και ο Ντόρσεϊ, εξαιτίας θέματος τραυματισμού που προέκυψε στο παιχνίδι με το Μαρούσι.

Συγκεκριμένα ανέφερε ο τεχνικός των Πειραιωτών:

«Αυτή τη στιγμή δείχνει πως δεν θα παίξει ο Γκος. Ίσως να μπορούσε να παίξει, αλλά δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Την Κυριακή θα μπορεί να παίξει. Το πιο πιθανό είναι αυτό, δεν θέλω να το αποκλείσω, αλλά το πρόγραμμα είναι αυτό. Είναι αμφίβολος και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Έπαθε ένα διάστρεμμα στο ματς με το Μαρούσι, όχι κάτι βαρύ, αλλά ίσως πονάει και θα δούμε για αυτό».

