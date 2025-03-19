Θλίψη στην ΑΕΚ: Πέθανε ο Αντρίγια Ντελίμπασιτς

Ένα νέο θλιβερό και για την οικογένεια της ΑΕΚ προέκυψε από τη Σερβία.

Όπως έγινε γνωστό, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 44 ετών ο Αντρίγια Ντελίμπασιτς.

Ο άλλοτε επιθετικός και της «Ένωσης» πάλευε με τον καρκίνο από τον Μάρτιο του 2023, έχοντας υποβληθεί μάλιστα και σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου από τον εγκέφαλο.

Δυστυχώς όμως έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και την Τρίτη απεβίωσε, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του και το ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας.

Ο Ντελίμπασιτς φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ τη σεζόν 2006-07, πραγματοποιώντας 10 συμμετοχές και πετυχαίνοντας 1 γκολ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.