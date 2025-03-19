Λογαριασμός
Θλίψη στην ΑΕΚ: Πέθανε ο Αντρίγια Ντελίμπασιτς

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία μόλις 44 ετών ο πρώην επιθετικός της «Ένωσης»…

AEK

Ένα νέο θλιβερό και για την οικογένεια της ΑΕΚ προέκυψε από τη Σερβία.

Όπως έγινε γνωστό, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 44 ετών ο Αντρίγια Ντελίμπασιτς.

Ο άλλοτε επιθετικός και της «Ένωσης» πάλευε με τον καρκίνο από τον Μάρτιο του 2023, έχοντας υποβληθεί μάλιστα και σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου από τον εγκέφαλο.
Δυστυχώς όμως έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και την Τρίτη απεβίωσε, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του και το ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας.
Ο Ντελίμπασιτς φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ τη σεζόν 2006-07, πραγματοποιώντας 10 συμμετοχές και πετυχαίνοντας 1 γκολ.

Πηγή: sport-fm.gr

