«Νιώθω, νιώθω, νιώθω Vistabet». Το απόλυτο χιτ που θα ταρακουνήσει τον κόσμο του Online Live Casino. Η Vistabet «ξανασυστήνεται» και σου εύχεται «καλή διασκέδαση», με τη νέα της καμπάνια να «κλέβει» τα φώτα.

Εδώ μπορείς να δεις το βίντεο της νέας καμπάνιας της Vistabet:

Με ιστορία σχεδόν 20 ετών η Vistabet έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα μέσα των 00’s, προκαλώντας την πρώτη… ταραχή στην Ελλάδα. Ο πορτοκαλί πλανήτης της διασκέδασης ξεχώρισε άμεσα για την καινοτομία που πρόσφερε, καθώς και την αξιοπιστία που εξέπεμπε. Έτσι κέρδισε την εμπιστοσύνη κάνοντας την, σπουδαίο παίκτη του εγχώριου online gaming industry.

Στο Live Casino της Vistabet είσαι πρώτο… τραπέζι!

Η Vistabet με το νέο της relaunch κάνει ένα πολύ σημαντικό και ξεκάθαρο βήμα, για να στείλει τη διασκέδαση στα... ύψη! Επανέρχεται δυναμικά και με ανανεωμένη εμπειρία παιχνιδιού, έχοντας βελτιώσει τις υπηρεσίες της. Στόχος πλέον αποτελεί η πρωτοπορία στον κόσμο του Live Casino και η διαρκής εξέλιξη.

Vistabet: Σπέσιαλ Προσφορά Γνωριμίας με σούπερ έπαθλα*! Και καλή διασκέδαση

Ο κόσμος του Online Live Casino… κάθεται στο μαύρο, το κόκκινο, αλλά και το… πορτοκαλί μέσω του μοναδικού Vistabet app. Σπέσιαλ Προσφορές*, Τραπέζια Ρουλέτας και Μπλάκτζακ με Έλληνες ντίλερ και κορυφαία Live Game Shows, που εκτοξεύουν τη διασκέδαση.

Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista και καλή διασκέδαση!

H General Manager της Vistabet, Ιωάννα Μπερίου δήλωσε χαρακτηριστικά: « Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι, που σας παρουσιάζουμε το δυναμικό relaunch της Vistabet. Το «ταξίδι» του brand συνεχίζεται με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εμπειρία διασκέδασης, μέσω μίας σύγχρονης και αξιόπιστης πλατφόρμας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να καινοτομούμε ώστε η Vistabet να επαναπροσδιορίσει το παιχνίδι στον χώρο του Online Live Casino».

H διασκέδαση στη Vistabet είναι... ρεζερβέ!

«Και… νιώθω, νιώθω, νιώθω Vistabet»! Αυτό είναι το σύνθημα που θα… δονεί το παιχνίδι σου. Η Vistabet επανήλθε με μία καμπάνια μοναδική που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον. H «Ταραχή» του Λευτέρη Πανταζή που έκανε τον κόσμο ν’ αγαπήσει τον πορτοκαλί πλανήτη, αποτυπώνει το συναίσθημα της κάθε παρέας. Από το σαλόνι ο προορισμός μεταφέρεται στο λαμπερό περιβάλλον του app της Vistabet, που είναι ο απόλυτος προορισμός της διασκέδασης. Η καμπάνια πραγματοποιήθηκε από την διαφημιστική εταιρία Frank & Fame. Η σκηνοθεσία των ταινιών ανήκει στον Βασίλη Μπουραντά σε παραγωγή Stefi Productions, ενώ τη μουσική επιμελήθηκε η Rabbeats Music. Το βίντεο της νέας καμπάνιας βρίσκεται ήδη στον «αέρα» και μπορείς να το βρεις στο YouTube, το Facebook και το Instagram της Vistabet.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.