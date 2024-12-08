Από μοιραίος… ωραίος στο 94' ο Γερεμέγεφ και λύτρωση για Παναθηναϊκό

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Asteras Aktor παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1, τον Τσιντώτα στην εστία και τους Άλχο, Τριανταφυλλόπουλο, Ντελί και Χουχούμη τετράδα στα μετόπισθεν. Γιαμπλόνσκι και Μούμο ήταν οι δύο «κόφτες», ενώ Καλτσάς, Μπαρτόλο, Ρεγκίς αγωνίστηκαν πίσω από τον προωθημένο Μακέντα.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-3-3, τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Με τους Αράο, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτα να αγωνίζονται στα χαφ και τους Τετέ, Τζούριτσιτς και Ιωαννίδη να αποτελούν την τριπλέτα της επίθεσης.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός πήρε άμεσα την κατοχή της μπάλας, προσπαθώντας να επιτεθεί είτε με άμεσο ποδόσφαιρο, είτε με ανάπτυξη από τα άκρα και κυρίως από την δεξιά πλευρά.

Με τον Asteras Aktor να κλεινει καλά τους χώρους, να ισορροπεί μετά τα πρώτα λεπτά και να είναι εκείνος που είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 6’. Με την κούρσα του Μπαρτόλο από αριστερά και το άστοχο σουτ του αμαρκάριστου Μακέντα μέσα από την περιοχή…

Μια κεφαλιά του Μαξίμοβιτς στο 10ο λεπτό, μετά από ωραία συνεργασία των Τετέ-Βαγιαννίδη, ήταν αδύναμη για να προβληματίσει τον Τσιντώτα. Όπως και εκείνη του Μακέντα στο αμέσως επόμενο λεπτό.

Ωστόσο, στο 12’, οι «πράσινοι» θα μπορούσαν να κάνουν το 0-1, μετά την τρομερή ατομική ενέργεια του Τζούριτσιτς, που έβγαλε τον Ιωαννίδη στην αντεπίθεση, εκείνος έφτασε απέναντι στον Τσιντώτα, αλλά ο Ντέλι τον πρόλαβε, έβαλε την κόντρα και έδιωξε σε κόρνερ!

Το ματς εξακολούθησε να είναι μοιρασμένο στη συνέχεια, αφού αμφότερες οι ομάδες δεν μπορούσαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Φτάνοντας και οι δύο σχετικά εύκολα μέχρι την αντίπαλη περιοχή, χωρίς όμως να καταγράφουν και ποιοτικές τελικές.

Όλα αυτά μέχρι το 35ο λεπτό και την καλή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, που είδε όμως την μπάλα να περνάει ελάχιστα πάνω από την αντίπαλη εστία…

Ο δυνατός αέρας, η όλο και αυξανόμενη βροχή και το «δύσκολο» τερέν έκαναν ακόμα πιο δύσκολη την ανάπτυξη των δύο ομάδων μέχρι την ανάπαυλα.

Με τον Παναθηναϊκό, που είχε πάρει τα ηνία μπαίνοντας στην τελική ευθεία, να καταγράφει και την μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία για να πάει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα, στο 45’. Όταν από διαδοχικές κεφαλιές των Αράο και Μαξίμοβιτς, ο Ιωαννίδης γύρισε στον Ίνγκασον, που έκανε το σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή, αλλά ο Τσιντώτας απέκρουσε εντυπωσιακά, διατηρώντας το 0-0!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Asteras Aktor (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Ντελί, Χουχούμης (45' λ.τ. Άλβαρες), Γιαμπλόνσκι (68' Αλάγκμπε), Μούμο, Καλτσάς, Μπαρτόλο, Ρεγκίς (68' Ζουγλής), Μακέντα.

Έμειναν στον πάγκο: Παπαδόπουλος, Καστάνιο, Γκαρθία, Τζίμας, Τζανδάρης, Οκό.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι. Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Μαξίμοβιτς (65' Τσέριν), Μπακασέτας (76' Λημνιός), Τετέ (65' Πελίστρι), Ιωαννίδης, Τζούριτσιτς.

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Σένκεφελντ, Κώτσιρας, Ζέκα, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας).

Βοηθοί: Ισίδωρος Αρμακόλας (Κυκλάδων), Γιώργος Στεφανής (Καρδίτσας).

4ος διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσων).

VAR: Άγγερλος Ευαγγέλου (Αθηνών).

AVAR: Κώστας Ανδριανός (Αχαΐας).

Πηγή: skai.gr

