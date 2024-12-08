Με Μαρσιάλ και… τσαγανό η ΑΕΚ πέρασε με ανατροπή από Κρήτη

Σωτήρας Αντονί Μαρσιάλ μίλησε και πάλι την κατάλληλη στιγμή και χάρισε μια μεγάλη νίκη στην ΑΕΚ, η οποία επικράτησε 2-1 του ΟΦΗ στο Γεντί Κουλέ για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Παρόλο που δεν της πήγε τίποτα καλά στο Ηράκλειο, με τον Ρότα και τον Βίντα να αποχωρούν τραυματίες πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, μένοντας παράλληλα και πίσω στο σκορ χάρη σε ένα εκπληκτικό γκολ του Καραχάλιου, η Ένωση βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και έφερε το ματς τούμπα.

Ο Μουκουντί για δέυτερο συνεχόμενο ματς και ο Μαρσιάλ για 4ο συνεχόμενο βρήκαν δίχτυα για την ΑΕΚ, η οποία μείωσε και πάλι την απόστασή της από την κορυφή και τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στους 3 βαθμούς. Τρομερή η ενέργεια του Λιβάι Γκαρσία στο νικητήριο γκολ της Ένωσης!

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Μίλαν Ράσταβατς ξεκίνησε με 4-2-3-1 και τον Χριστογεώργο κάτω από τα δοκάρια. Ο Γκονθάλεθ βρέθηκε στα δεξιά της άμυνας, ο Αμπάντα στα αριστερό και οι Σίλβα και Μπρεσάν συνέθεσαν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Καραχάλιος-Μπάκιτς στα χαφ, με τον Σενγκέλια δεξιά, τον Νους αριστερά και τον Νέιρα πίσω από τον προωθημένο Γιουνγκ.

Από την άλλη, ο Ματίας Αλμέιδα παρέταξε μια ενδεκάδα… αλά Άρη, καθώς επέλεξε τους ίδιους 11 που είχε ξεκινήσει στο παιχνίδι με τους «κίτρινους» για το πρωτάθλημα. Ο Στρακόσια ξεκίνησε κάτω από τα γκολπόστ, με τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Πήλιο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Το δίδυμο στα χαφ αποτελούνταν από Σιμάνσκι και Πινέδα με τον Λιούμπισιτς λίγο πιο μπροστά, τον Φερνάντες στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Μαρσιάλ στο αριστερό και τον Λιβάι Γκαρσία στην κορυφή.

Το ματς:

Το ματς ξεκίνησε με την ΑΕΚ να έχει υπέρ της άνεμο και τους παίκτες του ΟΦΗ να δυσκολεύονται αρκετά να απομακρύνουν την μπάλα από το δικό τους μισό.

Η Ένωση είχε τον έλεγχο του ρυθμού στα πρώτα λεπτά με τους Λιούμπισιτς και Πινέδα να έχουν ελευθερία κινήσεων στον άξονα και να αποτελούν στηρίγματα σε φάση ανάπτυξης, δίχως όμως να προκύπτει κάποια ευκαιρία από αυτήν την υπεροχή.

Μόλις στο 15' ο Ματίας Αλμέιδα προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή, καθώς ο Ρότα δεν μπορούσε να συνεχίσει έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε από τον Γιουνγκ σε εναέρια μονομαχία των δύο.

Τη θέση του πήρε ο Οντουμπάτζο, ο οποίος έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του, διότι ήταν ο παίκτης που κέρδισε την αποβολή του Τιάγκο Νους στο 20'. Ο εξτρέμ των Κρητικών εντελώς απερίσκεπτα έριξε μπουνιά στον δεξιό μπακ της ΑΕΚ εκτός φάσης και ενώ ο Τσιμεντερίδης δεν αντιλήφθηκε αρχικά τη σοβαρότητα της ενέργειας, πήγε σε on field review έπειτα από παρέμβαση του VAR Παπαδόπουλου και έδειξε την κόκκινη στον Νους.

Η αποβολή περισσότερο μπέρδεψε την Ένωση παρά τη βοήθησε, με τους παίκτες του Ματίας Αλμέιδα να προσπαθούν με βιαστικές ενέργειες και καθόλου υπομονή να δημιουργήσουν. Όλα αυτά μέχρι το 36', όπου ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ.

Την ώρα που ο Βίντα είχε βγει εκτός αγωνιστικού χώρου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες και την ΑΕΚ να παίζει και αυτή με 10, ο Καραχάλιος έκλεψε την μπάλα και με ένα εκπληκτικό σουτ άνοιξε το σκορ για τους Κρητικούς.

Ο Κροάτης αμυντικός δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει και ο Ματίας Αλμέιδα αποφάσισε να βάλει τον Λαμέλα στη θέση του, μετατοπίζοντας τον Σιμάνσκι στα στόπερ και τον Λιούμπισιτς δίπλα στον Πινέδα. Μια κίνηση παράτολμη, η οποία όμως απέφερε καρπούς, αφού ο Αργεντινός έκανε την ασίστ στο Μουκουντί, ο οποίος στο 45+6' έκανε το 1-1 από κοντά με κεφαλιά.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και είχε δοκάρι στο 49' με τον Λιούμπισιτς, ωστσόσο οι συνεχόμενες διακοπές αλλά και η πολύ ένταση που επικρατούσε μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων δεν βοηθούσε στο να διεξάγεται παιχνίδι.

Κάπως έτσι φτάσαμε στα τελευταία λεπτά χωρίς να υπάρχει κάποια αξιόλογη φάση και με την Ένωση να ψάχνει μετ' επιτασεως το γκολ που θα της έδινε τη νίκη. Και κατάφερε να το βρει εν τέλει με τον άνθρωπο που της χάρισε με τα γκολ του την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Ο Αντονί Μαρσιάλ έκανε το 2-1 στο 87' για την Ένωση, με το μισό γκολ να ανήκει στον Λιβάι Γκαρσία! Ο άσος από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, αφού πέρασε τρεις παίκτες και έπαιξε το ένα-δύο με τον Πιερό, έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Γάλλος σε κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό σκορ, δίνοντας μια πολύ σημαντική νίκη στην ΑΕΚ.

MVP: Για ακόμα ένα ματς ο Μαρσιάλ είναι αυτός που πετυχαίνει το καθοριστικό γκολ, αλλά δεν θα τα είχε καταφέρει αν ο Λιβάι Γκαρσία δεν είχε κάνει αυτήν την απίστευτη ενέργεια. Ο Λιβάι αξίζει τον τίτλο του πολυτιμότερου!

Η σφυρίχτρα: Ο Τσιμεντερίδης δεν κατάφερε να διαχειριστεί το ματς, το οποίο κάποια στιγμή... ξέφυγε. Οι δύο ομάδες έπαιζαν με αρκετή ένταση και τα σφυρίγματά του περισσότερο την ενίσχυαν παρά την αποθάρρυναν. Χρειάστηκε το on field review και την παρέμβαση του VAR Παπαδόπουλου για να δώσει την κόκκινη στον Νους, σε μια φάση που συνέβη μπροστά του. Δεν βοήθησε γενικά στο να έχει το ματς ρυθμό.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Αμπάντα, Σίλβα, Μπρεσάν (57' Χριστόπουλος), Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπάκιτς, Νέιρα (66' Αποστολάκης), Νους, Σενγκέλια, Γιουνγκ.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στρακόσα, Πήλιος (72' Μάνταλος), Μουκουντί (72' Μήτογλου), Βίντα (39' Λαμέλα), Ρότα (16' Οντουμπάτζο), Σιμάνσκι, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Μαρσιάλ, Φερνάντες (72' Πιερό), Λιβάι Γκαρσία.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Τριανταφύλλου, Σπυρόπουλος

4ος: Μπαλαχούτης

VAR: Παπαδόπουλος, AVAR: Πουλικίδης

