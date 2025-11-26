Ο Χιμένεθ ζητά μόνο ένα πράγμα: Αντίδραση και τρεις βαθμούς

Ο Άρης έχει επιστρέψει για τα καλά σε έντονους ρυθμούς και προετοιμάζεται για το κρίσιμο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΛ Novibet στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μετά την ήττα από την ΑΕΚ και χωρίς να δοθεί ρεπό, ο Μανόλο Χιμένεθ έβαλε την ομάδα του από τη Δευτέρα σε διαδικασία… συναγερμού, γνωρίζοντας ότι η ανάγκη για άμεση αντίδραση είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη στιγμή φέτος.



Οι «κιτρινόμαυροι» μπαίνουν πλέον ουσιαστικά στην τελική ευθεία για την αναμέτρηση, η οποία θα κρίνει πολλά για την ψυχολογία και την πορεία τους στο πρωτάθλημα. Το βασικό ζητούμενο είναι ξεκάθαρο: νίκη με κάθε τρόπο, επιστροφή στις καλές εμφανίσεις και μια νέα αρχή μετά τις συνεχόμενες απώλειες βαθμών.

Το μεγαλύτερο ζήτημα αφορά τη μεσαία γραμμή. Ο Μόντσου, λόγω τιμωρίας, δεν θα αγωνιστεί, ανοίγοντας ξανά χώρο για την επιστροφή του Κώστα Γαλανόπουλου στη φυσική του θέση, πλάι στον Ράτσιτς. Μπροστά τους, ο Μορουτσάν και ο Παναγίδης παλεύουν για μια θέση στο αρχικό σχήμα, ενώ το αριστερό άκρο της επίθεσης αποτελεί πλέον ανοιχτό ερωτηματικό μετά τα πρόσφατα προβλήματα στις πτέρυγες.

Στην άμυνα, μία αλλαγή θεωρείται δεδομένη, καθώς ο τραυματισμός του Σούντμπεργκ αφήνει κενό. Ο Φαμπιάνο επιστρέφει ως βασικός στα στόπερ, ενώ η αριστερή πλευρά αποτελεί το πιο ασταθές σημείο του παζλ, μιας και ο τραυματισμός του Αλφαρέλα και η κατάσταση του Μεντίλ αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά. Ο Χιμένεθ εξετάζει και το ενδεχόμενο να διατηρήσει τον Νοά Φαντιγκά, ωστόσο αυτό θα κριθεί από την εικόνα των προπονήσεων.



Το χθεσινό πρόγραμμα στο Δασυγένειο είχε ένταση και υψηλή συγκέντρωση. Οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, με ασκήσεις ενδυνάμωσης για το ένα και παιχνίδια κατοχής για το άλλο. Ο Χαμζά Μεντίλ προπονήθηκε κανονικά, ο Φρέντρικ Γένσεν συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, ενώ οι Δώνης και Μισεουί συνέχισαν σε ατομικό πρόγραμμα. Ο Καντεβέρε έκανε θεραπεία και ατομικό, ενώ Αλφαρέλα και Σούντμπεργκ ξεκίνησαν πρόγραμμα αποκατάστασης.

