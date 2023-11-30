Το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα της Ινδίας με τη φανέλα της Πάντζαμπ πέτυχε ο Δημήτρης Χατζηισαΐας!

Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός, που μετακόμισε τον περασμένο Σεπτέμβρη στη χώρα της Νότιας Ασίας για να συνεχίσει την καριέρα του, έκανε σεφτέ στα γκολ στο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του με αντίπαλο την Μπενγκαλούρου (3-3).

Συγκεκριμένα, ο πρώην άσος του Ατρόμητου πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με γυριστή κεφαλιά και ενώ είχε πλάτη στο τέρμα χωρίς να βλέπει εστία, με την μπάλα να παίρνει περίεργη τροχιά κρεμώντας έτσι τον αντίπαλο τερματοφύλακα!

Όπως ήταν λογικό, ο έμπειρος στόπερ πανηγύρισε με την ψυχή του το παρθενικό του τέρμα με την Πάντζαμπ στην έκτη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της χώρας.

