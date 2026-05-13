Ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος παίκτης του NBA, πέθανε στα 47 του

Ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος παίκτης του NBA που υπηρέτησε ως παγκόσμιος πρεσβευτής του αθλήματος την τελευταία δεκαετία, πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του την Τρίτη. Ήταν 47 ετών.

Ο Κόλινς δήλωσε στο ESPN τον Νοέμβριο ότι είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα σταδίου 4, μία από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου του εγκεφάλου. Ταξίδεψε στη Σιγκαπούρη τον περασμένο χειμώνα για να λάβει πειραματικές θεραπείες που δεν είχαν ακόμη εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι θεραπείες ήταν αρκετά αποτελεσματικές ώστε να επιστρέψει στην πατρίδα του, να να μπορέσειθ να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του NBA All-Star Weekend στο Λος Άντζελες και αγώνες στο πανεπιστήμιο του, το Στάνφορντ.

Αλλά ο καρκίνος επέστρεψε πρόσφατα και ο Κόλινς πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

«Με θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Τζέισον Κόλινς, ο αγαπημένος μας σύζυγος, γιος, αδελφός και θείος, πέθανε μετά από μια γενναία μάχη με το γλοιοβλάστωμα», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση που δημοσίευσε μέσω του NBA. «Ο Τζέισον άλλαξε τρόπο ζωής με απροσδόκητους τρόπους και αποτέλεσε έμπνευση για όλους όσους τον γνώριζαν και για όσους τον θαύμαζαν από μακριά. Είμαστε ευγνώμονες για την αγάπη και τις προσευχές του κόσμου τους τελευταίους οκτώ μήνες και για την εξαιρετική ιατρική φροντίδα που έλαβε ο Τζέισον από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του. Θα μας λείψει πολύ».

Ο Κόλινς αποσύρθηκε το 2014 μετά από μια 13χρονη καριέρα που περιελάμβανε στάσεις με τους Νιου Τζέρσεϊ Νετς, το Μέμφις, τη Μινεσότα, την Ατλάντα, τη Βοστώνη, την Ουάσινγκτον και επιστροφή στους Νετς μετά τη μετακόμισή του στο Μπρούκλιν. Ανακοίνωσε ότι ήταν ομοφυλόφιλος σε ένα άρθρο του Sports Illustrated το 2013, καθιστώντας τον, τον πρώτο ομοφυλόφιλο αθλητή που το δήλωσε δημόσια και που αγωνίστηκε και στα τέσσερα κύρια αθλητικά πρωταθλήματα της Βόρειας Αμερικής.

«Όταν αποφάσισα να το αποκαλύψω, δεν υπήρξε κανένα σκάνδαλο ή κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τζέισον Κόλινς στο ESPN τον Νοέμβριο. «Αυτό ήταν σαν να είπα, νιώθω ότι είμαι αρκετά καλός για να παίξω στο NBA και παρεμπιπτόντως, είμαι ομοφυλόφιλος».

«Ευτυχώς, οι Νετς μου έδωσαν μια ευκαιρία να δοκιμαστώ.»

Ο Κόλινς έπαιξε 22 παιχνίδια για τους Νετς εκείνη τη σεζόν, μαζί με τους συμπαίκτες του Κέβιν Γκαρνέτ, Πολ Πιρς, Μπρουκ Λόπεζ και Τζο Τζόνσον. Ο προπονητής ης ομάδας ήταν ο Τζέισον Κιντ, με τον οποίο ο Κόλινς είχε παίξει ως συμπαίκτες στην ομάδα των Νιου Τζέρσεϊ Νετς που έφτασε στους τελικούς του NBA την περίοδο 2002-03.

«Όταν μίλησα δημόσια, ήταν ενδιαφέρον, δεν ήταν πολύ συνηθισμένο. Δέχτηκα διαδοχικά τηλεφωνήματα από την Όπρα Γουίνφρεϊ και τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα», είπε ο Κόλινς στη συνέντευξη του Νοεμβρίου στο ESPN. «Ο Πρόεδρος Ομπάμα είπε: "Συγχαρητήρια - αυτό που κάνατε σήμερα θα έχει θετικό αντίκτυπο σε κάποιον που μπορεί να μην συναντήσετε ποτέ στη ζωή σας"».

«Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, να βοηθήσω κάποιον που μπορεί να μην συναντήσω ποτέ στη ζωή μου».

Σε δήλωσή του, ο επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, δήλωσε ότι «ο αντίκτυπος και η επιρροή του Κόλινς επεκτάθηκαν πολύ πέρα ​​από το μπάσκετ, καθώς βοήθησε να γίνει το NBA, το WNBA και η ευρύτερη αθλητική κοινότητα πιο συμπεριληπτική και φιλόξενη για τις μελλοντικές γενιές. Επέδειξε εξαιρετική ηγεσία και επαγγελματισμό καθ' όλη τη διάρκεια της 13χρονης καριέρας του στο NBA και στο αφοσιωμένο έργο του ως Πρεσβευτής του NBA Cares».

«Ο Τζέισον θα μείνει στη μνήμη μας όχι μόνο για το ότι έσπασε τα εμπόδια, αλλά και για την καλοσύνη και την ανθρωπιά που καθόρισαν τη ζωή του και άγγιξαν τόσους άλλους».

Η Εθνική Ένωση Παικτών Μπάσκετ δήλωσε ότι είναι περήφανη που «αποκαλούμε τον Τζέισον έναν από εμάς».

«Το θάρρος του διέλυσε τα εμπόδια, καθιστώντας τον παγκόσμιο φάρο ελπίδας για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα», ανέφερε η ένωση σε ανακοίνωσή της. «Εργάστηκε αδιάκοπα για να προωθήσει την ένταξη στα αποδυτήρια, τα σχολεία και τις κοινότητες, προκαλώντας μας όλους να είμαστε πιο αισθαντικοί. Σήμερα, θρηνούμε μια οδυνηρή απώλεια, ενώ παράλληλα γιορτάζουμε έναν πρωτοπόρο, του οποίου η κληρονομιά γενναιότητας και ένταξης θα αντηχεί για γενιές».

Στο Στάνφορντ, ο Κόλινς ευστόχησε σχεδόν στο 61% των σουτ του στην καριέρα του, κάτι που παραμένει σχολικό ρεκόρ. Επιλέχθηκε με τιμητική διάκριση για την ομάδα All-America του Associated Press το 2001, λίγους μήνες πριν οι Χιούστον Ρόκετς τον πάρουν (με την 18η επιλογή) στο ντραφτ του NBA εκείνης της χρονιάς.

«Είναι μια θλιβερή μέρα για όλους εμάς που συνδεόμαστε με το μπάσκετ του Στάνφορντ, όταν χάνουμε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες του προγράμματος», δήλωσε ο πρώην προπονητής του Στάνφορντ, Μάικ Μοντγκόμερι. «Όλοι έχουμε υπέροχες αναμνήσεις από τον Τζέισον και το τι είδους άνθρωπος ήταν... Η επίδραση που είχε στο Στάνφορντ ήταν τεράστια, καθώς μπορούσε να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε στη χώρα επειδή ήταν μεγαλόσωμος, έξυπνος, δυνατός και επιδέξιος, ενώ παράλληλα ήταν ένας πολύ έξυπνος και ευγενικός άνθρωπος».

Ο Κόλινς είπε ότι οι γιατροί του είπαν όταν του έγινε η αρχική διάγνωση ότι θα του έμεναν από έξι εβδομάδες έως τρεις μήνες ζωής αν δεν έκανε τίποτα για να θεραπεύσει τον ιδιαίτερα επιθετικό τύπο όγκου στον εγκέφαλο.

«Άρχισα να ερευνώ το γλοιοβλάστωμα και όλες μου τις δυνάμεις. Ήθελα να μάθω τα πάντα για το τι αντιμετώπιζα», έγραψε ο Κόλινς σε μια ιστορία σε πρώτο πρόσωπο που δημοσιεύτηκε από το ESPN τον Δεκέμβριο.

«Ως αθλητής μαθαίνεις να μην πανικοβάλλεσαι σε στιγμές σαν κι αυτή. Για μένα είναι σαν να μου λένε:, "Σκάσε και πήγαινε να παίξεις εναντίον του Shaq". Θέλεις την πρόκληση; Αυτή είναι η πρόκληση. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση στο μπάσκετ από το να αντιμετωπίσεις τον εξαιρετικό Shaquille O'Neal, και το έχω κάνει αυτό».

Ο Κόλινς επέλεξε ένα θεραπευτικό σχέδιο που πίστευε ότι θα του έδινε την καλύτερη ποιότητα ζωής, δίνοντάς του παράλληλα την ευκαιρία να παρατείνει τη ζωή του πέρα ​​από την αρχική πρόγνωση.

Ο Κόλινς κατάφερε να ολοκληρώσει τα αρχικά μέρη του θεραπευτικού του πλάνου, αλλά ο καρκίνος επέστρεψε πολύ γρήγορα. Αφήνει πίσω του τον σύζυγό του, Μπράνσον Γκριν, τους γονείς του Πόρσια και Πολ Κόλινς και τον δίδυμο αδελφό του Τζάρον Κόλινς, ο οποίος έπαιξε επίσης στο NBA και πιο πρόσφατα ήταν βοηθός προπονητή στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Τζέισον Κόλινς έλαβε το πρώτο βραβείο Bill Walton Global Champion Award στη Σύνοδο Κορυφής της Green Sports Alliance. Ήταν πολύ άρρωστος για να παραστεί και ο αδερφός του Τζάρον παραβρέθηκε αντί αυτού.

«Είπα στον αδερφό μου το εξής πριν έρθω εδώ: Είναι ο πιο γενναίος, δυνατός άντρας που έχω γνωρίσει ποτέ», είπε ο Τζάρον Κόλινς παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.