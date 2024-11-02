Ο Τσέριν βλέπει Βόλο και… αφηνιάζει

Ο Τσέριν συγκεκριμένα βλέπει τον Βόλο και… αφηνιάζει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό! Στις τρεις πρώτες αναμετρήσεις του κόντρα στους Βολιώτες είχε πετύχει γκολ σε ισάριθμους αγώνες. Συνολικά, ο Άνταμ Τσέριν έχει παίξει 7 παιχνίδια κόντρα στον Βόλο, και στα 4 από αυτά έχει χρηστεί σκόρερ. Αρχικά, στην "παρέλαση" των πρασίνων τη σεζόν 2022-2023 από την αντίπαλη έδρα, στην επικράτηση με 1-5, ο Σλοβένος μέσος είχε κάνει το 0-4.

