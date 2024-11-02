Super League 2: Τα βλέμματα σε Πανθεσσαλικό και Αιγάλεω, στα δύο ματς της ημέρας

Με δύο αγώνες, έναν για τον πρώτο και άλλον έναν για τον δεύτερο όμιλο, συνεχίζεται η δράση για την 7η αγωνιστική στη Super League 2.
Συγκεκριμένα, για τον Βόρειο όμιλο παίζουν, στις 15:00 (σε τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ) η Νίκη Βόλου με τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ενώ μία ώρα νωρίτερα, στις 14:00, το Αιγάλεω υποδέχεται τον Αστέρα Β στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης».
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.11.2024
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – ΑΕΛ 0-2
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής (15:00 / ΣΚΑΪ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024
ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα – Διαγόρας (12:00 / ΣΚΑΙ)
ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – ΠΑΟΚ Β (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου (15:00 / monobala.gr)
O αγώνας Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών (Αρ. πράξης ΔΕΑΒ 31/2024)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024
ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Asteras Aktor B’ (14:00 / monobala.gr)
ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Πανιώνιος – Ηλιούπολη (15:15 / monobala.gr)
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.11.2024
ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β’ – Παναργειακός (14:00 / monobala.gr)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Παναχαϊκή (13:00 / monobala.gr)
ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Κηφισιά (15:00 / monobala.gr)
Οι βαθμολογίες στους δύο ομίλους
Η επόμενη (8η) αγωνιστική
Α όμιλος
Διαγόρας-Νίκη Βόλου
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Καμπανιακός
ΠΑΟΚ Β-ΑΕΛ
Ηρακλής-Μακεδονικός
Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα
Β όμιλος
Αστέρας Β AKTOR-Καλαμάτα
Ηλιούπολη-Χανιά
Παναργειακός-Παναχαϊκή
Κηφισιά-Πανιώνιος
ΑΕΚ Β-Αιγάλεω
