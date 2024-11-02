Super League 2: Τα βλέμματα σε Πανθεσσαλικό και Αιγάλεω, στα δύο ματς της ημέρας

Με δύο αγώνες, έναν για τον πρώτο και άλλον έναν για τον δεύτερο όμιλο, συνεχίζεται η δράση για την 7η αγωνιστική στη Super League 2.

Συγκεκριμένα, για τον Βόρειο όμιλο παίζουν, στις 15:00 (σε τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ) η Νίκη Βόλου με τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ενώ μία ώρα νωρίτερα, στις 14:00, το Αιγάλεω υποδέχεται τον Αστέρα Β στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.11.2024

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – ΑΕΛ 0-2



ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής (15:00 / ΣΚΑΪ)



ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα – Διαγόρας (12:00 / ΣΚΑΙ)

ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – ΠΑΟΚ Β (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου (15:00 / monobala.gr)



O αγώνας Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών (Αρ. πράξης ΔΕΑΒ 31/2024)



Β’ ΟΜΙΛΟΣ



ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024



ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Asteras Aktor B’ (14:00 / monobala.gr)



ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024



ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Πανιώνιος – Ηλιούπολη (15:15 / monobala.gr)



ΔΕΥΤΕΡΑ 04.11.2024

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β’ – Παναργειακός (14:00 / monobala.gr)

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Παναχαϊκή (13:00 / monobala.gr)

ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Κηφισιά (15:00 / monobala.gr)



Η επόμενη (8η) αγωνιστική



Α όμιλος



Διαγόρας-Νίκη Βόλου

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Καμπανιακός

ΠΑΟΚ Β-ΑΕΛ

Ηρακλής-Μακεδονικός

Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα



Β όμιλος



Αστέρας Β AKTOR-Καλαμάτα

Ηλιούπολη-Χανιά

Παναργειακός-Παναχαϊκή

Κηφισιά-Πανιώνιος

ΑΕΚ Β-Αιγάλεω

