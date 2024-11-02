Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Super League 2: Τα βλέμματα σε Πανθεσσαλικό και Αιγάλεω, στα δύο ματς της ημέρας

Δείτε το πρόγραμμα, τις βαθμολογίες και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις για την 7η αγωνιστική της Super League 2

Super League 2

Με δύο αγώνες, έναν για τον πρώτο και άλλον έναν για τον δεύτερο όμιλο, συνεχίζεται η δράση για την 7η αγωνιστική στη Super League 2.

Συγκεκριμένα, για τον Βόρειο όμιλο παίζουν, στις 15:00 (σε τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ) η Νίκη Βόλου με τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ενώ μία ώρα νωρίτερα, στις 14:00, το Αιγάλεω υποδέχεται τον Αστέρα Β στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.11.2024
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – ΑΕΛ 0-2

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής (15:00 / ΣΚΑΪ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα – Διαγόρας (12:00 / ΣΚΑΙ)
ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – ΠΑΟΚ Β (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου (15:00 / monobala.gr)

O αγώνας Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών (Αρ. πράξης ΔΕΑΒ 31/2024)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Asteras Aktor B’ (14:00 / monobala.gr)

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024

ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Πανιώνιος – Ηλιούπολη (15:15 / monobala.gr)

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.11.2024

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β’ – Παναργειακός (14:00 / monobala.gr)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Παναχαϊκή (13:00 / monobala.gr)
ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Κηφισιά (15:00 / monobala.gr)

Οι βαθμολογίες στους δύο ομίλους






Η επόμενη (8η) αγωνιστική

Α όμιλος

Διαγόρας-Νίκη Βόλου
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Καμπανιακός
ΠΑΟΚ Β-ΑΕΛ
Ηρακλής-Μακεδονικός
Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα

Β όμιλος

Αστέρας Β AKTOR-Καλαμάτα
Ηλιούπολη-Χανιά
Παναργειακός-Παναχαϊκή
Κηφισιά-Πανιώνιος
ΑΕΚ Β-Αιγάλεω

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Super League 2
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark