Παναθηναϊκός: O game changer Ντίνος Μήτογλου σε ρόλο Strech-5

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν αδιαμφισβήτητα ο καταλυτικός παράγοντας της αναμέτρησης για τον Παναθηναϊκό, με τη συμβολή του στον ρόλο του stretch-5 να αλλάζει τις ισορροπίες. Με άψογη αμυντική παρουσία, ιδιαίτερα σε φάσεις pick-n-roll, κατάφερε να δώσει πνοή στην ομάδα του, αποτελώντας τον κρίσιμο παράγοντα που οδήγησε στην ανατροπή.

Ο Μήτογλου πέρασε στο παρκέ μόλις έξι λεπτά πριν το τέλος του αγώνα και, από εκείνη τη στιγμή, οι καθοριστικές του ενέργειες έφεραν τον Παναθηναϊκό σε πλεονεκτική θέση.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.