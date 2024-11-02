Τσιτσιπάς: «Δεν μπορώ να πω ότι το 2024 ήταν εκπληκτική χρονιά»

Τον απολογισμό της σεζόν έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τον Ζφέρεβ στο οποίο γνώρισε την ήττα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Paris Masters.

Ο Έλληνας τενίστας υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί ότι η σεζόν ήταν… εκπληκτική αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι προχωρά προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

«Το επίπεδο του σερβίς μου ήταν φτωχό σήμερα, ενώ το δικό του ήταν εξαιρετικό. Παίζει υπέροχο τένις, βλέπω μεγάλη πρόοδο στο παιχνίδι του, εκπλήσσομαι κιόλας. Έχει γίνει καλύτερος. Σε αυτή την επιφάνεια, το σερβίς κάνει μεγάλη διαφορά και επίσης ψυχολογικά δεν είναι εύκολο όταν δεν μπορείς πραγματικά να ασκήσεις πίεση στο σερβίς. Είχα πάρα πολλές δεύτερες μπάλες για να παίξω και δεν ήμουν τόσο αποτελεσματικός όσο αυτός σε αυτό».

Κάνοντας έναν απολογισμό της σεζόν είπε: «Δεν μπορώ να πω ότι το 2024 ήταν εκπληκτική χρονιά. Σίγουρα όχι, αλλά έχω μια καλή ομάδα δίπλα μου και προχωράμε στη σωστή κατεύθυνση. Απλά πρέπει να δουλέψω στην pre-season, να βάλω τα σωστά πράγματα στην προπόνησή μου, να δουλέψω σε πράγματα όπου σίγουρα υστερώ στο court. Η πρόσληψη ανθρώπων που θα με βοηθήσουν σε αυτό το ταξίδι σίγουρα θα αποδώσει κάποια στιγμή. Πρέπει να είμαι υπομονετικός, διότι δεν είναι κάτι που θα δω αμέσως, θα χρειαστούν μερικοί μήνες».

Όσο για τους στόχους του το 2025: «Δεν θα συγκεντρωθώ σε συγκεκριμένα τουρνουά, απλά θέλω ένα καλό 2025, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Μια σεζόν που να μπορώ να πω ότι “τα πήγα υπέροχα” και “είμαι περήφανος για τον εαυτό μου”, ότι έκανα όσα μπορούσα. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για φέτος».

