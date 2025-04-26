Οι Μπακς απάντησαν με στιλ στην πίεση των πλέι οφ, επικρατώντας 117-101 των Πέισερς στο Game 3 και μειώνοντας τη σειρά σε 2-1, χάρη σε μία εκπληκτική εμφάνιση του Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ.

Ο Τρεντ ισοφάρισε το ρεκόρ της ομάδας με τα περισσότερα τρίποντα σε αγώνα playoffs με 9 εύστοχα (9/12), ισοφαρίζοντας τον θρύλο Ρέι Άλεν, και σημείωσε 37 πόντους. Στο ίδιο επίπεδο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που μέτρησε επίσης 37 πόντους μαζί με 12 ριμπάουντ, οδηγώντας τα «ελάφια» σε ανατροπή μετά το -10 του ημιχρόνου (57-47).

Με επιμέρους σκορ 39-18 στο τρίτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω, φτάνοντας ακόμη και στο +20 στην τέταρτη περίοδο. Το Game 4 διεξάγεται ξανά στο Μιλγουόκι, τα ξημερώματα της Δευτέρας (4:30 ώρα Ελλάδας).

Ο Τρεντ και ο Γιάννης πέτυχαν τους 21 πρώτους πόντους της ομάδας τους, με τον Τρεντ να αξιοποιεί τη σπάνια ευκαιρία στο αρχικό σχήμα. Οι Μπακς είχαν 4/23 τρίποντα στο πρώτο μέρος αλλά στο δεύτερο βελτιώθηκαν δραστικά, φτάνοντας τα 15 εύστοχα συνολικά.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ ήταν εκτός ρυθμού, περιοριζόμενος μόλις στους 7 πόντους (2/12 σουτ, 1/8 τρίποντα), όμως η ομάδα του βρήκε λύσεις από τον πάγκο, με τον Έι Τζέι Γκριν να σημειώνει 12 πόντους και τον Μπόμπι Πόρτις 10.

Από πλευράς Πέισερς, ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 28 πόντους, ο Άαρον Νέσμιθ 18 και ο Ταϊρίζ Χαλιμπέρτον 14 πόντους και 10 ασίστ. Η Ιντιάνα είχε αποκλείσει τους Μπακς στον περσινό πρώτο γύρο και μετρούσε 5 νίκες στα τελευταία 6 μεταξύ τους παιχνίδια playoffs.

