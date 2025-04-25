Κυρίαρχος Ολυμπιακός, «κατάπιε» τη Ρεάλ

Λύγισε ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης και έκανε άλμα πρόκρισης στο Final Four της φετινής Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός!

Σε ένα ΣΕΦ που αποτέλεσε ξανά τρομερή έδρα, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν απέναντί τους μια (αναμενόμενα) βελτιωμένη «βασίλισσα» και αντιμετώπισαν περισσότερα προβλήματα, όμως κατάφεραν να εμφανίσουν το καλό αγωνιστικό τους πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και να πάρουν τη μεγάλη νίκη με 77-71!

Έτσι, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 στη σειρά και πλέον ψάχνει μία ακόμα νίκη για να πανηγυρίσει την πολυπόθητη πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, πηγαίνοντας στη Μαδρίτη την ερχόμενη εβδομάδα για να τελειώσει τη δουλειά, με το Game 3 να είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 29/4 (22:00)!

Ο Ολυμπιακός μπήκε άστοχος στο παιχνίδι, βλέποντας τη Ρεάλ να φτιάχνει από νωρίς διψήφιες υπέρ της διαφορές και να ξεφεύγει μέχρι και το +13, όμως βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει μέσα από την εξαιρετική επιθετική του λειτουργία, να πάρει τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά να φτάσει στη σημαντικότατη νίκη!

Κορυφαίος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ξανά ο Βεζένκοφ (22π, 7 ριμπ, 2 ασίστ), ενώ ξεχώρισε επίσης και ο Φουρνιέ (17π, 5 ριμπ). Σημαντικές βοήθειες από τους Μιλουτίνοφ (10π, 6 ριμπ) , Πίτερς (9π), Λι και Γουόκαπ (6 ασίστ). Από την άλλη, για τη Ρεάλ, η οποία πλέον παίζει με την πλάτη στον τοίχο, διακρίθηκε ο Χεζόνια (22π, 8 ριμπ).

Το ματς:

Την ίδια δωδεκάδα που επέλεξε και στο πρώτο παιχνίδι είχε στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αφήνοντας ξανά εκτός τους Ντόρσεϊ, Ράιτ, Έβανς και τον Μήτρου-Λονγκ και επιλέγοντας Γκος, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ για το ξεκίνημα. Από την άλλη, ο Τσους Ματέο επέλεξε τους για την αρχική του πεντάδα, αντικαθιστώντας τον Ράταν-Μέις με τον Όσκαρ Γκονθάλεθ στη δωδεκάδα του.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Ρεάλ να μπαίνει πιο δυνατά και να προηγείται με 4-0, με τον Βεζένκοφ να σκοράρει το πρώτο του καλάθι για το 2-4, αλλά με αυτό να είναι το μοναδικό εύστοχο σουτ εντός πεδιάς του Ολυμπιακού στα επόμενα σχεδόν 7 αγωνιστικά λεπτά! Χωρίς ρυθμό και άστοχος στις επιθέσεις του, σκόραρε μόνο με βολές, ενώ στην άλλη πλευρά του παρκέ η Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε την περίσταση και τους αιφνιδιασμούς της, ξεφεύγοντας με 4-10 και με 9-16. Ο Ιμπάκα με όμορφη κίνηση και ο Ντεκ με τρίποντο έδωσαν διψήφιο προβάδισμα (10-21) στη Ρεάλ για πρώτη φορά στη σειρά, ενώ ο Μούσα σε αιφνιδιασμό σκόραρε για το 10-23, ενώ ο Ολυμπιακό συνέχιζε να είναι εκνευριστικά άστοχος. Ο Βεζένκοφ έβαλε το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού μετά από 0/7, ενώ είχε τους 11 από τους 15 πόντους που έβαλαν συνολικά με 4/16 σουτ και 6/11 βολές στην πρώτη περίοδο οι «ερυθρόλευκοι». Ο Ντεκ ευστόχησε σε δύσκολο buzzer-beater λέι απ για το 15-25 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Μιλουτίνοφ μπήκε στο παρκέ και μείωσε σε 17-25, ο Φερνάντο κάρφωσε μετά από καλή κυκλοφορία της Ρεάλ, δίνοντάς της ξανά διψήφιο προβάδισμα, ενώ ο Ολυμπιακός έφτασε να σουτάρει 1/12 στα τρίποντά του. Ο Μιλουτίνοφ συνέχισε να δίνει λύσεις, καρφώνοντας για το 19-27, με την άμυνα του Ολυμπιακού να βελτιώνεται και με τον Σέρβο σέντερ να μειώνει για το 24-29! Ο Γκαρούμπα με τρίποντο «έγραψε» το 24-32, όμως λίγο αργότερα ο Λι απάντησε με μεγάλο δικό του μακρινό σουτ, φέρνοντας τον Ολυμπιακό σε «απόσταση βολής» (31-34). Ο Μιλουτίνοφ με δύο βολές του έφτασε τους 10 και έκανε το 33-34, ο Γιούλ έβαλε τους πρώτους πόντους του από την γραμμή και ο Φουρνιέ με τρίποντό του ισοφάρισε σε 36-36, πριν έρθει το 38-38 του πρώτου ημιχρόνου, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν στο δεκάλεπτο με επί μέρους σκορ 23-13, παρά τα 3/16 τρίποντα και τις 13/21 βολές.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε χωρίς καλάθι στο πρώτο 1,5 λεπτό της, πριν ο Καμπάτσο ευστοχήσει σε τρίποντο για το 38-41. Ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς πόντο για σχεδόν 3 αγωνιστικά λεπτά και ο Χεζόνια έκανε το 38-43, με τον Φουρνιέ να δίνει ξανά τη λύση επιθετικά, για να μειώσει σε 41-43, πριν ο Φαλ μαζέψει το άστοχο floater του συμπατριώτη του για να ισοφαρίσει σε 43-43. Ο Χεζόνια με δικό του τρίποντο έκανε το 43-46, με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 15 προσωπικούς πόντους για το 45-46. Με συνεχόμενους πόντους του Χεζόνια, η Ρεάλ έφτιαξε σερί 6-0 για να ξεφύγει μετά από ώρα στο +7 (45-52), όμως ο Φουρνιέ πήρε διαδοχικά φάουλ για τρεις βολές, μειώνοντας σε 50-52! Ο Ντεκ σκόραρε μπροστά στον Γουόκαπ, ο Φουρνιέ έφτασε τους 15 και ο Βιλντόσα με μεγάλο του τρίποντο διαμόρφωσε το 57-54 της τρίτης περιόδου, πριν ακολουθήσει τρομερή άμυνα που δεν επέτρεψε στη Ρεάλ να βγάλει σουτ!

Ο Βεζένκοφ έφτασε τους 19 με υπέροχο step back δίποντο, βάζοντας μετά από ώρα τον Ολυμπιακό στο +5 (59-54), με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν βελτιώσει κατακόρυφα την άμυνά τους, μην επιτρέποντας στην αντίπαλό τους να σκοράρει για σχεδόν 5 αγωνιστικά λεπτά! Ο Λι με συνεχόμενες άμυνες και ανάποδο λέι απ ξεσήκωσε το ΣΕΦ για το 61-54, ενώ λίγο αργότερα ο Βεζένκοφ με τρίποντο «έγραψε» το 64-54, με το εντυπωσιακό σερί του Ολυμπιακού να φτάνει το 16-2! Ο Χεζόνια έβαλε το πρώτο καλάθι της Ρεάλ στην τέταρτη περίοδο μετά από σχεδόν 6 λεπτά, αλλά ο Γκος απάντησε άμεσα με μεγάλο τρίποντο για το 67-56. Ο Χεζόνια κράτησε ζωντανή τη Ρεάλ, μειώνοντας σε 67-62 με 2 λεπτά να απομένουν για το φινάλε, αλλά ο Ολυμπιακόςδεν έχασε τη συγκέντρωσή του, βρίσκοντας δύο ακόμα τεράστια τρίποντα με Πίτερς και Γκος και παίρνοντας τελικά τη νίκη με 77-71

Τα δεκάλεπτα: 15-25, 38-38, 57-54, 77-71

