Κουλούρη: Έβαλε 4 γκολ και η Πογκόν νίκησε 5-4 σε ματς που έχανε με 4-2

Αυτά που κάνει ο Ευθύμης Κουλούρης με τη φανέλα της Πογκόν είναι από άλλο ανέκδοτο!



Ο Έλληνας σέντερ φορ έκανε φύλλο και φτερό την άμυνα της Πούζτσα Νιεπολόμιτσε και με τέσσερα γκολ και μία ασίστ χάρισε στην Πογκόν μία ασύλληπτη, εκτός έδρας νίκη με σκορ 5-4!

Ο 29χρονος φορ έφτασε με τον τρόπο αυτό τα 25 γκολ στη φετινή Ekstraklasa, με τον Λεονάρντο Κούτρη να αγωνίζεται κι αυτός βασικός για τους νικητές, ενώ ο Δημήτρης Κεραμίτσης έμεινε στον πάγκο.



Για τους δε γηπεδούχους, βρέθηκε στο αρχικό σχήμα ο Μιχάλης Κοσίδης, που όμως έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 25'.



Το πρώτο μέρος έληξε 2-1 υπέρ της Πογκόν, με τον Κουλούρη να σκοράρει δις, ωστόσο μεταξύ 46ου και 54ου λεπτού, η Πούζτσα σκόραρε τρεις φορές και προηγήθηκε 4-2!



Ο Κουλούρης μείωσε με πέναλτι στο 60' και ο Βεντριχόφσκι ισοφάρισε εννέα λεπτά αργότερα, με τις δύο ομάδες να μένουν με δέκα παίκτες στο 74'.



Εντέλει, ο Έλληνας γκολτζής χτύπησε ξανά στις καθυστερήσεις, με την Πογκόν να παίρνει ένα ασύλληπτο διπλό και να μειώνει στο -2 από την πρώτη τριάδα.

Efthymis Koulouris show! 🔥⚽



Grek w doliczonym czasie swoją czwartą bramką tego dnia dał wygraną Pogoni! CO ZA MECZ! 😱



📺 Oglądajcie mecze @_Ekstraklasa_ w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/LM3rM5DjpX — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 25, 2025

