Μυθικός Κουλούρης: Έβαλε τέσσερα γκολ και η Πογκόν νίκησε 5-4 σε ματς που έχανε με 4-2

Απίθανος Κουλούρης - Ο Έλληνας σέντερ φορ με τη φανέλα της Πογκόν έκανε φύλλο και φτερό την άμυνα της Πούζτσα Νιεπολόμιτσε με τέσσερα γκολ και μία ασίστ 

Κουλούρη: Έβαλε 4 γκολ και η Πογκόν νίκησε 5-4 σε ματς που έχανε με 4-2

Αυτά που κάνει ο Ευθύμης Κουλούρης με τη φανέλα της Πογκόν είναι από άλλο ανέκδοτο!

Ο Έλληνας σέντερ φορ έκανε φύλλο και φτερό την άμυνα της Πούζτσα Νιεπολόμιτσε και με τέσσερα γκολ και μία ασίστ χάρισε στην Πογκόν μία ασύλληπτη, εκτός έδρας νίκη με σκορ 5-4!

Ο 29χρονος φορ έφτασε με τον τρόπο αυτό τα 25 γκολ στη φετινή Ekstraklasa, με τον Λεονάρντο Κούτρη να αγωνίζεται κι αυτός βασικός για τους νικητές, ενώ ο Δημήτρης Κεραμίτσης έμεινε στον πάγκο.

Για τους δε γηπεδούχους, βρέθηκε στο αρχικό σχήμα ο Μιχάλης Κοσίδης, που όμως έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 25'.

Το πρώτο μέρος έληξε 2-1 υπέρ της Πογκόν, με τον Κουλούρη να σκοράρει δις, ωστόσο μεταξύ 46ου και 54ου λεπτού, η Πούζτσα σκόραρε τρεις φορές και προηγήθηκε 4-2!

Ο Κουλούρης μείωσε με πέναλτι στο 60' και ο Βεντριχόφσκι ισοφάρισε εννέα λεπτά αργότερα, με τις δύο ομάδες να μένουν με δέκα παίκτες στο 74'.

Εντέλει, ο Έλληνας γκολτζής χτύπησε ξανά στις καθυστερήσεις, με την Πογκόν να παίρνει ένα ασύλληπτο διπλό και να μειώνει στο -2 από την πρώτη τριάδα.

