«Τρομεροί Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ, έχει τα φόντα για να σκουπίσει τη Ρεάλ ο Ολυμπιακός»: Το σχόλιο Ζέρβα από το ΣΕΦ

Παρότι αντιμετώπισε περισσότερα προβλήματα από τη βελτιωμένη Ρεάλ σε σύγκριση με το Game 1, ο Ολυμπιακός νίκησε ξανά (77-71), παίρνοντας τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four.

Μετά την αναμέτρηση, ο Νίκος Ζέρβας, που βρέθηκε στο ΣΕΦ και περιέγραψε την αναμέτρηση για λογαριασμό του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, μίλησε για τη σπουδαία αυτή νίκη, τους πρωταγωνιστές, αλλά και τη συνέχεια.

«Ένα βήμα μακριά από το Final Four ο Ολυμπιακός. Δυσκολεύτηκε περισσότερο, όπως αναμενόταν, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη. Από το 2013 έχει να προηγηθεί 2-0 σε σειρά, αυτό μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη σειρά.

Όταν ήθελε το μακρινό σουτ στην αρχή δεν το είχε, με αποτέλεσμα να βρεθεί πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά. Μέσω της άμυνάς του κατάφερε να πλησιάσει. Βασικοί πρωταγωνιστές ήταν οι Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, έχοντας πάρα πολλά στηρίγματα. Παράγων του αγώνα ο Σέιμπεν Λι, καλός δημιουργικά ο Γουόκαπ.

Τα πολλά αβίαστα λάθη του Ολυμπιακού έδωσαν πολλές λύσεις στη Ρεάλ. Εκεί εμφανίστηκε η χρυσή αλλαγή του Πίτερς με ένα μεγάλο σουτ, πριν ο Γκος τελειώσει το ματς. Πολύ καλός στα αμυντικά ριμπάουντ ο Ολυμπιακός, πολλά τα λάθη της Ρεάλ. Σύμμαχος και το τρίποντο στην τελική ευθεία», ανέφερε μεταξύ άλλων.

