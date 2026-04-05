ΠΑΟΚ: Με Γερεμέγεφ στην κορυφή και επιστροφή Σάστρε κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (19:00, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική των playoffs, με την 11άδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να γίνεται γνωστή.

Συγκεκριμένα, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ προτιμήθηκε για την κορυφή αντί του Γιώργου Γιακουμάκη, που επέστρεψε πάντως στην αποστολή. Eπιπλέον, στο βασικό σχήμα βρίσκεται μετά από καιρό ο Ζοάν Σάστρε.

Όσον αφορά στην τριάδα πίσω από τον Σουηδό επιθετικό, αυτή θα αποτελείται από τους Τάισον, Κωνσταντέλια και Χατσίδη. Υπενθυμίζουμε ότι εκτός αποστολής βρίσκονται οι Σουαλιό Μεϊτέ, Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής - Σάστρε, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα - Ζαφείρης, Οζντόεφ - Τάισον, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας - Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Πέλκας, Γιακουμάκης, Μύθου.

