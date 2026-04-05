Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας, για την 1η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καταλήγει στους «πράσινους» που θα βρεθούν στο βασικό σχήμα της ομάδας του για την αναμέτρηση με τον «δικέφαλο του Βορρά».

Πραγματοποιώντας πέντε αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στον Asteras Aktor και επαναφέροντας στην 11άδα τους Γεντβάι, Καλάμπρια, Μπακασέτα, Πελίστρι και Ταμπόρδα.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Γεντβάι, Ίνγκασον και Ερνάντεθ στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα αγωνιστούν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Τσιριβέγια και Μπακασέτας θα κινούνται στον άξονα. Με τους Ταμπόρδα και Πελίστρι να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Αντίνο, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ζαρουρί, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς.

