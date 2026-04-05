Πετρούνιας για το χρυσό στο Κάιρο: «Χωρίς μέση, αλλά τα καταφέραμε»

Στο μήνυμα που έστειλε μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου μέσω των social media, ο Λευτέρης Πετρούνιας στάθηκε κυρίως στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στον επόμενο μεγάλο στόχο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αποκάλυψε ότι αγωνίστηκε με σημαντικό πρόβλημα στη μέση, δείχνοντας το μέγεθος της προσπάθειας που κατέβαλε για να φτάσει στην κορυφή. Παρά το απρόοπτο, κατάφερε όχι μόνο να παρουσιαστεί έτοιμος στον τελικό, αλλά και να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του.



Παράλληλα, έδωσε το στίγμα για τη συνέχεια, τονίζοντας ότι η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχει πλέον εξασφαλιστεί και πως η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά εκεί, με τη δουλειά να συνεχίζεται σε υψηλούς ρυθμούς.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Τα καταφέραμε! Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα αλλά κλείδωσε η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτώβρη και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.