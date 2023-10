«O Σφαιρόπουλος αντικαταστάτης του Ιβάνοβιτς στον Ερυθρό Αστέρα» Αθλητικά 22:22, 21.10.2023 linkedin

Τον Γιάννη Σφαιρόπουλο παρουσιάζουν ως πιθανότερο αντικαταστάτη του Ντούσκο Ιβάνοβιτς στον πάγκον του Ερυθρού Αστέρα, Μέσα της Σερβίας!