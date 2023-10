«Κατοστάρα» για ΑΕΚ Betsson BC με... ραψωδία Μπεν ΜάκΛεμορ (100-70) Αθλητικά 22:19, 21.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με τον ΜάκΛεμορ να πραγματοποιεί εμφάνιση βγαλμένη από τα παρκέ του ΝΒΑ (26π., 5/5τρ.), η ΑΕΚ Betsson BC επικράτησε με το εντυπωσιακό 100-70 του Απόλλωνα Πατρών, κάνοντας «σεφτέ» στην Basket League