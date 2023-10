Νίκη-ανάσα για τον Παναιτωλικό, άφησε τον Βόλο στην τελευταία θέση (2-0) Αθλητικά 19:57, 21.10.2023 linkedin

Ο Παναιτωλικός βρήκε δύο γκολ από τους αμυντικούς του και έκανε σεφτέ στο πρωτάθλημα, παίρνοντας μία πολύ σημαντική νίκη κόντρα στον Βόλο (2-0), αφήνοντάς τον στην τελευταία θέση!