«Εξετάζει την περίπτωση του Κουλιεράκη η Μπαρτσελόνα»

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης διανύει μια από τις καλύτερες φάσεις στην καριέρα του με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ και όπως είναι λογικό έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

Μια από αυτές που έχουν εντυπωσιαστεί με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό είναι και η Μπαρτσελόνα, όπως αναφέρει η καταλανική Sport. Οι μπλαουγκράνα βρίσκονται στην αναζήτηση ενός στόπερ μετά τον τραυματισμό του Κρίστενσεν και ο Χάνσι Φλικ τσεκάρει και τον Λούκα Βούσκοβιτς που παίζει στο Αμβούργο, εκτός από τον Κουλιεράκη.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

«Ο Κουλιεράκης εντυπωσιάζει τη Μπαρτσελόνα. Ο Κουλιεράκης ήταν μια επένδυση μακράς διάρκειας για τη Βόλφσμπουργκ, η οποία τον απέκτησε από τον ΠΑΟΚ έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ το 2024. Από τότε, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς κεντρικούς αμυντικούς στη γερμανική λίγκα.

Ο 22χρονος είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός, με κύρια χαρακτηριστικά την ικανότητά του στο passing, το να ξεκινά παιχνίδι από την άμυνα και την καλή του αντίληψη στο γήπεδο. Είναι γρήγορος και δείχνει σαφή ηγετικά χαρακτηριστικά.

Η Λίβερπουλ έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για τον Έλληνα αστέρα, αν και όλα δείχνουν ότι δεν θα αποχωρήσει πριν το καλοκαίρι. Το στυλ παιχνιδιού του θεωρείται ιδανικό για τη Μπαρτσελόνα».

👀 Barcelona monitoring two young Bundesliga talents as search for defensive reinforcement intensifieshttps://t.co/P6wz5SHAZQ — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 27, 2025

