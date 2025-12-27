Οσμάν: Η διαστημική επιστροφή του… μέσα από νούμερα

20 Νοεμβρίου, ο Τσεντί Οσμάν σουτάρει εκτός ισορροπίας και το σώμα γυρνά τόσο ώστε το αριστερό πόδι να μείνει πίσω στην προσγείωση και να πατήσει πάνω στην αριστερή φτέρνα του Κέναν Καμιένας της Ντουμπάι. Διάστρεμμα, η διάγνωση. Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει σε εκείνο το παιχνίδι (103-82), και την Παρτιζάν (91-69) στο επόμενο, όχι και τη Βαλένθια (79-89) στο τρίτο διαδοχικό στο ΟΑΚΑ, πριν ηττηθεί κι από την Αρμάνι Μιλάνο (92-85) στο Unipol Forum.

Η ανάγκη για κάτι διαφορετικό στην άκρως απαιτητική σειρά των αμέσως επόμενων παιχνιδιών ήταν επιτακτική προκειμένου να ανακάμψει στην κατάταξη και να υπενθυμίσει στις υπόλοιπες ομάδες ποιος είναι.

