Ανακοινώνεται ως ο νέος προπονητής της εθνικής Κατάρ ο Λοπετέγκι. Ο 58χρονος Ισπανός τεχνικός συμφώνησε να αναλάβει την ποδοσφαιρική εθνική ομάδα της χώρας της Μέσης Ανατολής, με το Relevo να αποκαλύπτει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν για συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Χωρίς ομάδα από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν απολύθηκε από τη Γουέστ Χαμ, ο Λοπετέγκι αναλαμβάνει για δεύτερη φορά στην καριέρα του εθνική ομάδα, μετά το πέρασμά του από την Ισπανία. Στο παρελθόν έχει επίσης κάτσει στους πάγκους των Πόρτο, Ρεάλ Μαδρίτης, Σεβίλλης και Γουλβς.

