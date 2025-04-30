Ακόμη μία απογοητευτική σεζόν ολοκληρώθηκε για τους Μιλγουόκι Μπακς. Μετά από κάτι που μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως αυτοκτονία, τα «ελάφια» έχασαν το πέμπτο παιχνίδι με τους Πέισερς, ηττήθηκαν στη σειρά με σκορ 4-1 και αποκλείστηκαν για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στον πρώτο γύρο των playoffs.

Αυτή η καθοδική πορεία του franchise έχει οδηγήσει σε πολλή συζήτηση για το μέλλον, τόσο του franchise, όσο και του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρίσκεται στο prime της ηλικίας του, και παρόλο που αγαπάει το Μιλγουόκι, έχει επισημάνει στο μέλλον ότι θέλει να διεκδικεί πρωταθλήματα, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει πιθανό στους Μπακς.

Όλα αυτή τη στιγμή είναι ρευστά, όμως φαίνεται πως πολλά πράγματα θα ξεκαθαρίσουν μετά από μία συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ηγετών του franchise και του «Greek Freak». Όπως αναφέρει το ESPN, οι Μπακς θα κάνουν μίτινγκ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο οποίο θα συζητήσουν την επόμενη μέρα, τόσο του συλλόγου, όσο και του παίκτη.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιάννης ρωτήθηκε ευθέως για το αν σκοπεύει να μείνει στο Μιλγουόκι, όμως η απάντησή του άφησε τα πάντα ανοιχτά: «Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Ό,τι και να πω, ξέρω ότι θα μεταφραστεί. Δεν ξέρω, φίλε. Μακάρι να έπαιζα ακόμα…».

