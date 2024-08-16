Ο ψηλότερος έφηβος στον κόσμο είναι 2.40μ και θέλει να παίξει στο NBA

Το όνειρο της συμμετοχής του στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ συνεχίζει να κυνηγά με πάθος και ζήλο ο Όλιβιερ Ρίου.

Ο περισσότερος κόσμος μπορεί να μην τον γνωρίζει, ωστόσο, το όνομα του 18χρονου Καναδού σέντερ αναμένεται να μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια, εφόσον φυσικά μπορέσει να «κουμαντάρει» τα τρομακτικά φυσικά του προσόντα.

Και τι εννοούμαι με αυτό... Ο νεαρός μπασκετμπολίστας, που πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο με το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα ώστε να συμμετάσχει στο NCAA, κοιτά τον κόσμο από τα... 2,40 μέτρα, έχοντας βάρος κοντά στα 130 κιλά!

Από τα 12 του χρόνια, είχε ξεπεράσει σε ύψος τον ΛεΜπρόν Τζέιμς (!), ενώ, στα 14 του μπήκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως ο ψηλότερος έφηβος του κόσμου με ύψος 2,28 μέτρων, την ώρα όπου το παιδί-θαύμα του γαλλικού και παγκόσμιου μπάσκετ, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, έχει αυτή την στιγμή ύψος στα 2,24μ.!

Δεν αποτελεί μυστικό πως ο Ρίου αποτελεί τον ψηλότερο παίκτη στην ιστορία του κολεγιακού μπάσκετ, καθώς, μπορεί να καρφώσει χωρίς καν να σηκωθεί από το παρκέ.

Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι το κατά πόσο θα μπορέσει να διαχειριστεί τον όγκο και το τεράστιο κορμί του, να δουλέψει πάνω σε αυτό, και φυσικά το αν θα πάρει και άλλο ύψος κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών. Αρκετοί ειδικοί εκφράζουν τις ανησυχίες τους πως τελικώς δεν θα μπορέσει να παίξει μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο αν συνεχίζει να ψηλώνει και άλλο, αφού η καταπόνηση του σώματός του θα είναι τεράστια σε υψηλό τέμπο αγώνων, όπως παραδείγματος χάριν στο ΝΒΑ.

