«Τελείωσε» του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ. Όπως υποστηρίζει ο «Kicker» ο 20χρονος στόπερ έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιο του με τη γερμανική ομάδα με τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ να έχει τυπικά ολοκληρωθεί.

Ο «δικέφαλος του βορρά» θα τονώσει σημαντικά τα ταμεία του αφού η πρόταση της Βόλφσμπουργκ αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ και ξεπερνά εκείνη της Άιντραχτ η οποία εδώ και καιρό έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον νεαρό στόπερ.

Να σημειωθεί ότι ο Κουλιεράκης θα αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ μετά τις αναμετρήσεις με τη Σάμροκ Ρόβερς για τα playoffs του Europa League και το παιχνίδι με τους Ιρλανδούς στην Τούμπα θα είναι το τελευταίο του μπροστά στο κοινό του «δικεφάλου».

