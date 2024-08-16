Όχι στην Ελλάδα, όπως επέμεναν κάποια ΜΜΕ, αλλά στην πατρίδα του θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σερντάν Σακίρι. Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε από την Βασιλεία, στις τάξεις της οποίας επιστρέφει μετά από 12 χρόνια.

Ο Ελβετός διεθνής άσος έμεινε ελεύθερος από την Σικάγο Φάιερ του MLS, όπου από το 2022 είχε 16 γκολ σε 75 εμφανίσεις, και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο (ως το 2027).

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Λίβερπουλ, Μπάγερν, Ίντερ, Στόουκ και Λιόν, ενώ έχει 125 εμφανίσεις και 32 γκολ με το εθνόσημο.

