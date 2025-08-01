Ενισχύθηκε με Γουΐχι ο ΠΑΟΚ

Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ έγινε την Παρασκευή η Σαμάνθα Γουΐχι. Ο «ασπρόμαυρος» Ερασιτέχνης ανακοίνωσε την απόκτηση της 22χρονης Ελληνοαμερικανίδας μέσου για τον επόμενο χρόνο, ώστε να ενισχυθεί στα άκρα της επίθεσης και να διεκδικήσει την επιστροφή στον τίτλο της πρωταθλήτριας.

Η Γουΐχι την περυσινή σεζόν αγωνιζόταν στους Cleveland Ambassadors, με τους οποίους κατέκτησε τον τίτλο της περιφέρειας της τέσσερις φορές.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Morris, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Σαμάνθα Γουΐχι, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Γεννημένη στις 24/02/2003, η Σαμάνθα Γουίχι αγωνίζεται ως μέσος κι έχει ύψος 171cm.

Έκανε τα πρώτα της βήματα στο ποδόσφαιρο γυναικών από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον το 2021, μένοντας εκεί για ένα έτος. Στη συνέχεια, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Xavier του Σινσινάτι, παίζοντας στο Κολεγιακό Πρωτάθλημα έως την περασμένη σεζόν. Στις δύο τελευταίες σεζόν με το Xavier University αγωνίστηκε σε 42 αγώνες, σε όλους βασική, πετυχαίνοντας 17 γκολ και 14 ασίστ.

Παράλληλα με τις πανεπιστημιακές της υποχρεώσεις, αγωνιζόταν από το 2020 έως το 2025 στους Cleveland Ambassadors, κατακτώντας το πρωτάθλημα της περιφέρειας τέσσερις φορές. Μάλιστα, το 2024 βρέθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα του WPSL.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Σαμάνθα Γουΐχι δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, acpaok.gr: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που ήρθα στον ΠΑΟΚ, ειδικά τη φετινή σεζόν όπου θα γιορτάσει τα 100 χρόνια ιστορίας του και νιώθω ευγνώμων γι' αυτό.

Όλοι όσοι περιβάλλουν τον οργανισμό του ΠΑΟΚ ζουν κι αναπνέουν για εκείνον, βάζοντας πάντα ως προτεραιότητα την επιτυχία του. Ανυπομονώ να γίνω μέλος αυτής της οικογένειας και να παλέψω για τίτλους τη νέα σεζόν».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Σαμάνθα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.