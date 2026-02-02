Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Χάβι Ερνάντεθ γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1998 στο Κάντιθ της Ισπανίας

Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην ακαδημία της Σεβίλης και στα 16 του πήγε στην ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης

Ανακοινώσεων συνέχεια στον Παναθηναϊκό!

Λίγες ώρες μετά την απόκτηση του Γάλλου κεντρικού χαφ, Μουσά Σισοκό, το «τριφύλλι» επισημοποίησε τον δανεισμό και του Χάβι Ερνάντεθ από τη Λεγανές.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής, που αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Ρεάλ Μαδρίτης, θα αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας, προκειμένου να πλαισιώσει τον Γιώργο Κυριακόπουλο, ενώ σημειώνεται ότι θα φορά τη φανέλα με τον αριθμό 26.

H ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Χάβι Ερνάντεθ από την ισπανική Λεγανιές. Ο Ισπανός αμυντικός αποτελεί την έβδομη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη.

Ο Χάβι Ερνάντεθ γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1998 στο Κάντιθ της Ισπανίας. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην ακαδημία της Σεβίλης και στα 16 του πήγε στην ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης όπου και παρέμεινε έως τα 19 του. Τότε δόθηκε δανεικός στην Ελ Εχίδο, ομάδα τοπικής κατηγορίας. Έναν χρόνο μετά παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός στη Ρεάλ Οβιέδο, παίζοντας στη δεύτερη καρηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Τη σεζόν 2019-20 γύρισε στη Ρεάλ Μαδρίτης, αγωνιζόμενος στη δεύτερη ομάδα.

Εν τέλει σε ηλικία 22 ετών τον απέκτησε η Λεγανιές, η οποία τότε αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη διετία κέρδισε τη φανέλα του βασικού και έκανε το μεγάλη βήμα στην Primera Division με δανεισμό στη Χιρόνα. Το 2023 δόθηκε δανεικός στην Κάντιθ και πάλι στη μεγάλη κατηγορία, ώσπου το 2024 η Λεγανιές τον επανέφερε στο ρόστερ της, αγωνιζόμενη πλέον στην Primera Division. Το καλοκαίρι του 2025 ο Ερντάντεθ άλλαξε ήπειρο, καθώς δόθηκε δανεικός στην Αλ Αραμπι του Κατάρ.

Στον Παναθηναϊκό θα έχει τη φανέλα με τον αριθμό 26.

Καλωσορίζουμε τον Χάβι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.