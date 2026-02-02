Λογαριασμός
Στη Λιόν ο Γιαρεμτσούκ με δανεισμό και οψιόν στα 5 εκατ. ευρώ

Ο Γιαρεμτσούκ αποτελεί το νέο απόκτημα της Λιόν, με δανεισμό και οψιόν αγοράς στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ θα φορέσει το νούμερο 20

Γιαρεμτσούκ

Σύμφωνα με τον έγκυρο Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι, η Ολιμπίκ Λιόν ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του Ρομάν Γιάρεμτσουκ έως το τέλος της σεζόν. Στη συμφωνία έχει συμπεριληφθεί οψιόν αγοράς που υπολογίζεται γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ουκρανός επιθετικός μετακομίζει στη Ligue 1 για να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να επανέλθει σε υψηλό επίπεδο. Όπως αποκαλύπτει ο Ταβολιέρι, ο Γιάρεμτσουκ θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 20 στη Λιόν, ενώ η ανακοίνωση αναμένεται άμεσα.

Ο Ολυμπιακός επέλεξε να τον παραχωρήσει προσωρινά, με στόχο ο παίκτης να πάρει λεπτά και να επιστρέψει πιο έτοιμος, ενώ η Λιόν βλέπει στο πρόσωπό του μια άμεση λύση για την επίθεση.

