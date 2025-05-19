Λογαριασμός
Ο Ναν έγινε... hit πριν το Final 4: Ακούστε τη διασκευή του «Δεν θα πας πουθενά»

Ακούστε τη διασκευή του «Δεν θα πας πουθενά» για... χάρη του Κέντρικ Ναν

Ο Ναν έγινε... hit πριν το Final 4: Η διασκευή του «Δεν θα πας πουθενά»

Το «Δεν θα πας πουθενά», που κυκλοφόρησε πριν πολλά χρόνια η Πέγκυ Ζήνα, έγινε viral την περίοδο της ανανέωσης του συμβολαίου του Κέντρικ Ναν με τον Παναθηναϊκό.

Λίγες μέρες πριν το Final 4 στο Άμπου Ντάμπι, ένας Έλληνας δημιουργός, ο CrazyPap, έκανε τη δική του διασκευή στο κομμάτι που πλέον είναι μια ωδή στον MVP της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας.

«Τα αστέρια θα ράβω μαζί σου ξανά και ξανά, MVP, MVP Κέντρικ Ναν... Το τριφύλλι στο στήθος για πάντα εσύ θα φοράς, Κέντρικ Ναν, MVP, Κέντρικ Ναν», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι στίχοι της διασκευής.

