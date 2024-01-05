Ήττα για Σάκκαρη-Π. Τσιτσιπά στο μεικτό διπλό και αποκλεισμός για την Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup

Στα προημιτελικά σταμάτησε η πορεία της Ελλάδας στο φετινό United Cup.

Μαρία Σάκκαρη και Πέτρος Τσιτσιπάς ηττήθηκαν με 2-0 σετ (6-3, 6-3) από Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Λάουρα Ζίγκεμουντ στο μεικτό διπλό, με την ομάδα της Γερμανίας να επικρατεί με 2-1 στη σειρά, μετά και τη νίκη του Σβέρεφ επί του Στέφανου Τσιτσιπά, παίρνοντας και την πρόκριση στα ημιτελικά.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τις ομάδες να προστατεύουν τα σερβίς τους, πριν έρθει το break της γερμανικής ομάδας, που προηγήθηκε με 3-2. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα, Σβέρεφ και Ζίγκεμουντ πήραν ψυχολογία, κάνοντας με σχετική άνεση το 6-3, για το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ, Σάκκαρη και Τσιτσιπάς έχασαν μεγάλη ευκαιρία να κάνουν το break στο 1-2, αλλά οι Γερμανοί βρήκαν ξανά τις λύσεις, παραμένοντας μπροστά και κάνοντας εκείνοι break, για το υπερ τους 4-2. Η ελληνική ομάδα έσβησαν ένα match point στο 5-3, αλλά ο Σβέρεφ ήταν αλάνθαστος στα τελευταία του σερβίς, κλείνοντας το ματς με service love game!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.